Insändare: Syna vad Kristersson säger

Syna demagogens verbala akrobatik!

Kristersson är för närvarande vår främste demagog. Jag har roat mig med att i grunden syna eller lyssna på vad han egentligen säger. I sitt riksdagstal efter statsministeromröstningen överträffar han faktiskt Jimmie Åkesson.

Engagemanget går inte att klaga på. Däremot leder det till otaliga oklarheter i form av överdrifter och motsägelser.

Han betecknar den tillträdande regeringen som en vänsterregering. En korrekt beskrivning är att det är en borgerligt liberal mittenregering om man utgår från den politik den avser att föra. Den beskylls också för att utesluta de två partier som företräder 25 procent av väljarna från politiskt inflytande. Vilka hade uteslutits om M och KD med stöd av SD hade bildat regering? Frågan är mot Kristerssons retorik helt befogad.

Han kritiserar C och L för att sakna integritet ty de har gått emot sin egen politik. De har tvärtom lyckats få igenom stora delar av sin politik utan att lita till stöd från SD.

Kristersson ser sig och sitt parti som den kraft som ska driva opinion för att samla borgerligt tänkande människor. Problemet för honom är dock att det bland dessa finns liberaler, konservativa, värdekonservativa, ja till och med rasister. Borgerligt tänkande har tidigare nödtorftigt kunnat samlas under alliansparaplyet. Men där under blir det trångt när det blåser en iskall vind och när vemodet och de stora hoten rullar in.

Kristersson lovar och Åkesson ser fram mot att med entusiasm driva opposition. Efter fyra år kan de tillsammans ha eroderat ner den mur som tidigare har funnits mellan "finkonservativa" och de mer vulgära och reaktionära, som moderater redan samarbetar med i många kommuner.

Hans Skagerlind