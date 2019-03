Insändare: Uppmaning till Dalatrafik: Förbättra busstiderna!

Det är fullt förståeligt att det inte finns lika många bussar på landsbygden som det finns i stan, men vad som inte är förståeligt är att man måste åka en och en halv timme innan skolan börjar, bara för att inte komma för sent. Det känns inte okej när bussturen in till stan bara tar 20 minuter. Jag vill därför att Dalatrafik ska förbättra busstiderna.

Nu när Dalatrafik har ändrat busstiderna kommer eleverna antingen 10 minuter för sent eller 50 minuter för tidigt

På grund av att det är så dåliga busstider kommer skolelever 50 minuter tidigare till skolan från Sundborn.

Från Sundborn åker det varje morgon cirka 30 gymnasie - och högstadieelever in till Falun. De flesta skolorna i Falun har lektioner som börjar ungefär halv nio. Förut fanns en buss som åkte två minuter över åtta och då kom alla elever in till stan ungefär 10 minuter innan skolan började. Precis som de flesta elever som bor i stan gör. Nu när Dalatrafik har ändrat busstiderna från och till Sundborn kommer eleverna antingen 10 minuter för sent eller 50 minuter för tidigt. Man ändrade busstiderna för att det skulle finnas fler och bättre bussar till och från landsbygden men tycker ni verkligen att det här är en förbättring?

Tänk dig själv att komma 50 minuter tidigare till skolan. Vissa skolor har inte ens öppnat och du måste då stå ute i kylan och frysa. Det är ett slöseri med tid.

När eleverna måste gå upp tidigare för att komma i tid till skolan måste de också gå och lägga sig tidigare, men det är inte alltid möjligt. När man är 15 år gammal sätts de flesta aktiviteter på senare tider om kvällarna. Om din aktivitet exempelvis slutar 21,00 måste du först komma hem, duscha, äta middag och göra dig iordning för att gå och lägga dig. Då är klockan ungefär 22,30. Enligt vårdguiden ska 15-åringar sova minst nio timmar. Om du ska ta bussen som går 07:20 kommer du inte ens få åtta timmars sömn. Forskning visar att för lite sömn ger inlärningssvårigheter, nedsatt minne och bidrar till att man lättare blir ledsen. "Det är viktiga förmågor när man ska lära sig” säger Malin Jakobsson doktorand vid högskolan i Borås och forskaren bakom sömnstudier.

Det är inte enbart dåligt med att ha nya busstider. Det finns till exempel en buss som fungerar för de som börjar skolan eller jobbet klockan 08,00, men majoriteten av människor som åker buss på morgonen är ungdomar, ungefär 80 procent. Om man är under 18 år har man inget körkort vilket gör att man inte kan ta sig in själv till skolan. När man är 15 kan man få mopedkörkort, men när det är minusgrader och vägarna är hala, så är det väldigt farligt att åka moped och även väldigt kallt. Därför tycker jag att man borde anpassa bussresorna efter skoltider.

Om ungdomar tycker att det är jobbigt att bo på landsbygden kommer de knappast att bosätta sig där när de är vuxna eftersom de har haft dåliga erfarenheter med det. Det gör inte så att befolkningen på landsbygden ökar så att det inte blir så överbefolkat i stan, utan tvärtom. Vissa familjer vill bo nära naturen och vill att deras barn inte ska växa upp i storstaden. Det går dock inte om kollektivtrafiken inte fungerar eftersom det förhindrar att ditt barn kommer till skolan i tid.

Jag tycker därför att Dalatrafik ska ändra busstiderna så att det fungerar ingen för skolungdomar.

Anonym, 15 år