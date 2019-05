Insändare: Vill veta mer om lönesättning inom hälso-och-sjukvården

I SVT:s nyhetssändningar tisdag den 21 maj meddelades att Arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackorganisationen Vårdförbundet träffat ett avtal som ger flera personalgrupper inom hälso- och sjukvården, stora löneökningar under tre år. Detta är något som Vårdförbundet ställt krav om under de senaste åren och som de nu med all rätt var mycket nöjda över.

I onsdagens tidning är ledningen för Region Dalarna ute och talar om att de vill höja sjuksköterskelönen. Är det samma avtal de talar om, som det Vårdförbundet och SKL kommit överens om, eller är det något utöver det centrala avtalet?

Det skulle vara bra med ett klargörande av både det centrala avtalet och det regionledningen talar om. Alla avtal om lönevillkor och arbetsmiljö med mera ska överenskommas mellan fack och arbetsgivarrepresentanter.

Politiker ska skapa förutsättningar för detta genom budgetanslag.

Förtydliga vad ni menar.

Ann-Gret Olsson, Dala-Floda