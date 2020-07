Insändarreplik: Fortfarande inget svar angående coronafall

Svar till Katarina Gustavsson (KD).

Efter att ha läst din replik saknar vi fortfarande svar på våra frågor. Vi och Faluborna vill bland annat veta hur många äldreboenden som haft fall av corona. Vi är de första att tacka vårdpersonalen för allt slit och alla fantastiska insatser sedan epidemin började. Vi tiodubblar gärna de lovord som de redan fått av oss och andra. Men just för att de slitit så hårt är det desto viktigare att dra rätt slutsatser av hur äldrevården i Falun fungerat under epidemin. Vi vet att corona drabbat äldrevården i Sverige hårt. Men vi saknar fakta på hur den drabbat just Falun.

Som en del av det politiska styret i Falun är du Katarina ansvarig för att diskussionen om erfarenheterna av corona kommer igång. Och alla bra diskussioner börjar med att presentera grundläggande fakta. Så Katarina; hur har covid-19-epidemin drabbat äldrevården i Falun? Vi ser fram emot ett svar. Eller har du också bett att inte få information från förvaltningen i dessa frågor?

Barbro Ödlund

2:e vice ordförande (s) i omvårdnadsnämnden

Lars Jerdén

ledamot (s) i kommunfullmäktige