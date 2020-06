Insändarreplik: Pinsamt att inte nämna Centern

När jag läste förra veckans insändare av Mats Nilsson log jag brett. Jag skrattade faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag är stolt över Säter. Det är en fantastiskt vacker stad med många kvalitéer. Jag som själv är uppvuxen på Västkusten känner mig hemma här, även om det kommer att gå många generationer innan jag blir "dalkulla".

Mats däremot är från staden, han är uppväxt här. När jag till morgonkaffet läste om allt fint som DU har åstadkommit i Säter kunde jag som sagt inte annat än skratta. Det är alltid DU.

Jag kom in i politiken under tidiga tonår och var ovetande om mycket, men en sak gick snabbt upp för mig, nämligen att politik är ett lagspel. Vad jag vet så har ni flera gånger gått i majoritet med Centerpartiet, senast vid förra valet. Ändå är det bara Socialdemokraterna som "lyfter" Säter. Ni gör mycket bra och de goda förslagen är vi moderater givetvis med på, men att inte ens nämna det parti ni styr tillsammans med är rent ut sagt pinsamt. Hade det inte varit för Centern hade du inte haft någon majoritet. Nej Mats, det är inte du som bestämmer, även om jag förstår att det ser ut så i din värld. Politik handlar om demokrati, etik och moral och värderingar. Självgodhet hör dock inte hemma i politiken om man vill bli framgångsrik. Empati, medkänsla och nyfikenhet över kommuninvånarnas önskemål, men framförallt respekt för skattebetalarnas pengar är vad som behövs. Politik kräver ibland tuffa beslut, rakhet och kurage att göra det man tror på, även om det inte alltid passar alla. Man kan inte lova allt till alla men man kan lyssna in och iaktta vad människor önskar och vill. Jag vill ha högt i tak och berätta om jag är missnöjd. Jag står för mina åsikter och vågar säga det öga mot öga, såväl till tjänstemän som till politiker, vänner och mina barn. Att vara rak om vad man tycker och ärlig i sina åsikter tror jag är A och O inom politiken. Säg vad du tycker och stå för det, Mats. Det är obekvämt ibland, tro mig, men trots allt bättre än att skjuta någon i ryggen.

Så till frågan om byggande av SÄBO. Eftersom det handlar om en investering på 230 miljoner kronor och med tanke på rådande ekonomiska läge anser jag att det är relevant att fråga sig om vi har råd. Bör förklaras! Framförallt med tanke på att de ekonomiska uträkningarna som fanns med i beslutsunderlaget är så bristfälliga. Kommunens högsta tjänsteman menade i sitt skriftliga svar att "kalkylen är ett gammalt arbetsmaterial som togs fram som underlag till programhandlingen". Det är med andra ord gammal skåpmat för en investering på 230 miljoner. Det duger inte! På senaste junifullmäktige beskriver man i Budget 2021 oron och utmaningarna i ekonomin med tanke på den nationella utvecklingen. Nu är dessutom ärendet överklagat och det kan komma att dröja innan vi kan sätta spaden i backen. Av den anledningen vore det enda raka att bordlägga ärendet tills den juridiska processen är klar och vi har tydliga förhållningsregler att utgå ifrån. Det fanns ingen anledning att ta beslutet om igångsättning i detta läge. Går vi in i fas 2 i byggnationen av SÄBO innebär det dessutom en risk att kommunen får betala stora summor vite för att komma ur avtalet med entreprenören. Det bästa vore alltså att vänta in processen.

Jag förstår dock att ni har bråttom med tanke på att maskinerna redan står uppradade på Prästgärdet.

Caroline Willfox (M)