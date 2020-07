Insändarreplik: Positiv utveckling av ekonomin i Malung-Sälen

Svar på insändaren från Claes Ahlen i DD den 24 juni.

Jag skall försöka att svara på alla påståenden som kom i en insändare den 24 juni från Claes Ahlen, från Landsbygdspartiet i Malung-Sälen.

För det första så är det som så att både vi Socialdemokrater och övriga majoritetspartier i Malung-Sälens kommun tänker efter noggrant innan vi föreslår något eller beslutar något.

Jag vill börja med ekonomin, som är det helt klart viktigast för oss. Claes påstår att vi inte sköter den och det är helt fel. Sedan jag kom hem 1 april 2017 har det varit den viktigaste frågan och det är den fortsatt. Vi har under de senaste åren vänt trenden, från att ha en driftbudget som visar ett underskott - till ett plus. Detta utan att vi sålt mark och skjutit in de pengarna i driften. Dessutom så är alla balanskrav återställda från tidigare års underskott. Det har varit en process i allt från varsel av personal till åtstramningar i verksamheterna. Ekonomin jobbar vi nästan dagligen med och den släpper vi inte.

När det gäller avgifterna så påstår även Claes att vår kommun ligger i topp. Det stämmer inte heller när det gäller vatten och avlopp så ligger vi lite över medel i landet. Det har ju också sina naturliga orsaker, jag tänker då på all den positiva utbyggnad och expansion som sker i Sälenområdet. När det gäller elnätspriset så ligger Malungs Elnät mitten i landet. I Dalarna så ligger Malungs Elnät med de som har den lägsta avgiften.

När det gäller frågor om både flygplatsen och vindkraften så är det väl välkänt att Claes inte vill ha varken det ena eller det andra.

Jag är av en annan åsikt och tycker att både flygplatsen och vindkraften är och skulle vara positiva för kommunen och dess medborgare. Avslutningsvis vill jag önska Claes och alla läsare av Dala-Demokraten en riktigt skön sommar.

Hans Unander (S)

kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen