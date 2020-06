Insändarreplik: Skolutredningen föregås av medborgardialog

Under fredagen den 29 maj publicerades dels en insändare angående "krattning av manegen för nedläggning av skolor" samt en politisk ledare "Låt byskolorna vara kvar". Jag tänkte slå två flugor i en smäll och replikera på båda dessa skrivelser. Först insändaren; vi har varit mycket noga med att skolstrukturutredningen skall föregås av medborgardialog.

Ansvariga tjänstemän i Falun har genomfört sådana medborgardialoger med ett stort antal intresseorganisationer som företräder alla byar utanför Falu tätort, stora som små. Ett mycket större problem har varit att genomföra medborgardialog med vårdnadshavare i tätorten (Falu stad). Den dialogen är lika viktig eftersom de berörs i lika hög grad som landsbygden, både direkt och indirekt. Eftersom övergripande intresseorganisationer saknas i staden så var vår ursprungliga plan att bjuda in till stormöten i våra större skolor, exempelvis Hälsinggårdsskolan, Britsarvsskolan, Västra skolan, etcetera.

På grund av coronapandemin, som knappast har undgått någon, så har inte dessa möten varit möjliga att genomföra. Det vi valde istället var att bjuda in till en presskonferens där samma information presenteras som har presenterats i medborgardialogerna utanför tätorten. Vi har också bjudit in till att tycka till via kommunens webbplats. Alliansen tycker det känns relevant och rättvist att alla vårdnadshavare får tillgång till samma information eftersom alla berörs.

Precis som det beskrivs i både insändare och ledare så presenterades förutsättningar och nuläge, men inga förslag till beslut. Självklart, eftersom utredningen inte är klar och inga sådana förslag ännu existerar. Oppositionen beskriver det som "upprörande".

Det kan bara tolkas som ett medvetet försök att fördröja och sabotera försöket till en seriös, objektiv och faktabaserad beslutsprocess i denna stora och viktiga fråga

Jag och övriga alliansen är också upprörda, men av helt andra skäl. Socialdemokraterna har helt i strid med vår gemensamma överenskommelse lämnat in två motioner angående byskolor till kommunfullmäktige, innan utredningen har presenterats. Det kan bara tolkas som ett medvetet försök att fördröja och sabotera försöket till en seriös, objektiv och faktabaserad beslutsprocess i denna stora och viktiga fråga.

Detta är också problemet med den politiska ledaren. Robert Sundberg slår som lekman och helt oinsatt fast att lärare som jobbar vid små skolor brukar gilla sina jobb (underförstått mer än sina kollegor på större skolor), att skolmiljön är tryggare, att det inte innebär besparingar etcetera. Robert går också in på ett resonemang att staten borde ta ett större ekonomiskt ansvar för byskolor. Problemet är bara att i verkligheten så vältrar den S-ledda regeringen hela tiden över större kostnader på kommunerna i form av LSS, integration, krav på lokaler och så vidare.

Så frågan är skall vi fatta beslut utifrån verkligheten eller en önskad fantasivärld? Det är inga hemligheter att skolstrukturutredningen kommer att föreslå förändringar, det är hela syftet med utredningen. De politiska besluten kommer att handla om hur vi säkerställer en hög och likvärdig pedagogisk och social kvalitet i hela Falu kommun, till en långsiktigt hållbar kostnad. Den kommer att innehålla förslag på satsningar och förslag på förändringar som behöver göras för att ha möjlighet att göra dessa satsningar. Att bevara allt som det är innebär en successiv nedmontering av skolan i Falu kommun. Om det skulle ske har invånarna verkligen goda skäl att vara besvikna på politiker som inte vågar fatta långsiktigt kloka beslut. Att den politiska dialogen kommer att präglas tjuvnyp istället för samarbete och fakta är bara sorgligt.

Björn Ljungqvist

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden Falu kommun