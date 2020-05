Insändarreplik: "Svensk matproduktion toppar klassen"

Svar på insändaren; "Hur är det med trovärdiga fakta?"

Jag erkänner. Jag erkänner att jag - trots att jag utlovade trovärdiga fakta - missade att utöver Finland och Sverige, har även Estland gratis lunch i grundskolan. Jag ber om ursäkt för det. Jag borde haft koll på det. Men utan att förringa mitt faktafel, så är det oavsett om det är två eller tre, ändå ytterst få länder i världen som har gratis skollunch.

Men att vi ställer höga krav på våra råvaror och är stolta över våra topp-placeringar i White Guide är inget jag tänker be om ursäkt för. Svenska bönder och svensk matproduktion toppar klassen i Europa och världen. Vi har bäst djurskydd och använder minst mängd antibiotika per kilo djur för livsmedel i Europa (tillsammans med Norge och Island). Och att flera gånger hamna topp-10 i Sverige för den mat vi lagar i våra kommunala kök och serverar våra äldre och yngre är en fantastisk prestation. För man bör komma ihåg att det i landets 290 kommuner finns cirka 10 000 förskolor, cirka 5 000 grundskolor och cirka 2 200 särskilda boende för äldre. Att då veta att våra yngsta och äldsta i Leksand får god och vällagad mat anpassad till just dem känns mycket bra.

Ulrika Liljeberg (C)

Kommunstyrelsens ordförande Leksand