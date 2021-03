Insändarsvar: Berömvärt uttalande om skolutvecklingen

Äntligen ett berömvärt uttalande från (S) Hedemora. Insändare om skolutveckling, DD 17/3 undertecknad Socialdemokrater i Hedemora bildningsnämnd.

Som jag ser det: en markering mot samarbetspartnen (C) Men man går försiktigt fram för att inte skada den relativt stabila majoriteten (S) + (C) + (V) Liksom Löfven på riksplanet (i god tid) inför valet 2022 borde via att (S) är ett socialistiskt parti, som inte januariöverenskommelsen kan dra hur långt högerut som helst, bör kommunalpolitiken "tala klarspråk". Att samarbetet inom en majoritet med delvis olikartade partier många gånger är en delikat balansgång är jag i högsta grad medveten om efter mina år i bildningsnämnden 2007-2018.

Vad gäller planerna på en etablering av vindkraftspark (280 m höga verk) i norra kommundelen - skyddsvärd mark, är min förhoppning att Hedemoras kommunpolitiker inser samtliga för- och nackdelar, inser hur kortsiktig anläggningen är. Förhoppningsvis tas inte kommunernas vetorätt bort. Avslutar med en stilla undran: hur många hedemorapolitiker skulle gillar liknande vindkraftsanläggningar på Nibble- och Brunnsjöbergen?

Hjalmar Envall