Insänt: Årets Vikarbydagar är till ända

Mycket hände under fyra dagar i byn. Torsdagen hade Vikarbygården programpunkter under hela dagen. I bystugan kunde man pröva på VR – Virtual Reality under i stort sett hela dagen. Det var välbesökt av ung som gammal.

Under fredagen var det aktiviteter på Lissand.

Springtävnlingen Vikarbykutn ordnades för barnen och alla fick medalj. Man kunde pröva på att spela vippa, testa speed shooting, samt en av höjdpunkterna – VM i hästskastning (VM=Vikarby mästerskapen) med mera.

Lördagen var en loppisdag i hela byn. Och i år var det väldigt många som deltog. Både som försäljare och köpare. På Bistro Apan var det ett DJ-event, daytime session.

På söndagen var det Café Bystugan. Då kunde man fika årets Vikarbybakelse. Det blir en ny skapelse varje år med ett aktuellt tema. I år var det en sommarbakelse tillägnad den nyrenoverade bystugan. Den var mycket god tyckte alla och som vanligt var det Kerstin Arvids som gjort den. Det serverades mellan 130-150 bakelser.

Vidare var et även musik av Vikôrlåtar, byavandring med Gerd Kalkback, Börje Daniels hade prisutdelning från Lissandsaktiviterna och spelade även skivor till kaffet.

Under söndagen i Bystugan delas även utmärkelsen för årets Vikarbybo och årets Företag ut. Årets Vikarbybo 2021 blev båtklubbens ordförande Jörgen Pihlblad. Motiveringen var: "som med sitt stora engagemang bidragit till att utveckla båthamnen och båtklubben till en av Siljans främsta"

Årets Företag 2021 blev Bistro Apan. (Jeanette Harken och Michael Lisra).

Med motivering: "som med sitt unika koncept lockar både bybor och tillresande till god förtäring i mysig miljö".

Bystugeföreningens tidigare ordförande Elin Nissas tackades samtidigt av.