Insänt: Elever fick pris på filmfestivalen i Spanien

Estetelever på VBU prisades för sin film ”Darling we fell to the ground” på ungdomsfilmfestivalen Palsencia Encorto i Spanien, en av de större ungdomsfilmfestivalerna i hela Europa.

På grund av pandemin skedde allting digitalt under maj och juni månad, så man kunde besöka festivalens webbsida för att också kolla på de andra 62 filmerna från hela världen som kom med i tävlingen. Men nu fick vi veta att filmen vann ett speciellt pris för innovation.

Experimental filmen ”Darling we fell to the ground” är nämligen producerad under internationella filmverkstaden ”Filmdagar på VBU 2020” och den gjordes med hjälp av en mycket speciell teknik med rörelse i stillbilden, så kallad ”cinemagraf. Det är inte konstigt att filmen har vunnit precis detta pris, för innovation.

"Vi tycker att det känns otroligt kul och spännande att vår film har vunnit. Det känns också riktigt kul att vårt hårda arbete blir sett av människor som inte bara går på skolan" berättar Ida, Alwa, Agnes och Hanna (alla ES19 från Västerbergslagens utbildningsförbund) som var del av filmgänget (tillsammans med elever från Irland och Kroatien) som gjordes denna film.