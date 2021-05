Insänt: Friskvårdsaktiviteter i PRO Rättvik under coronaåren

Via Dala-Demokraten och bland annat Säters PRO-förening har vi fått inspiration till att komma igång med friskvårdsaktiviteter även i vår förening. Vår bouleförening har varit aktiva sedan länge medan vi övriga har tagit lite längre tid på oss. Nu har vi i alla fall kommit igång och under september 2020 ordnade vi med tipspromenader utefter Siljans strand. Cirka 12 medlemmar per gång deltog och med glatt humör gnuggade geniknölarna på de ibland riktigt knepiga frågorna. Aktiviteten fortsatte under april och likaså nu imaj 2021 med utgång från Enåbron vid gamla serveringen. Slingan är 1,4 kilometer lång och deltagarantalet har ökat till 17 deltagare per gång.

Vi har även inbjudit till stavgång/promenad. Även detta utgår från båten vid Enåns strand och med varierande sträcka under cirka 60 minuter. Vi träffas klockan 13.00 varje tisdag och aktiviteten pågår till och med maj månad.

Planeringen av höstens aktiviteter pågår lite smått med Upptaktsträff med nya medlemmar och aktivitetsledare, medlemsmöten, PUB-afton med mera. Vi måste dock invänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer innan verksamheten kan komma igång igen.

Alla hälsas välkomna till våra aktiviteter. Vi annonserar i ABF:s fönster och på anslagstavlorna på Coop, ICA och Hemköps entréer och på vår hemsida: pro.se/rattvik. Medlemsmötena annonseras i RättviksNytt.

Insänt av Eva Wadström, sekr.