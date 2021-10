Insänt: Golf i Grängesberg

Inför sista veckan var det stenhårt i toppen på plus 55 och medlemsgolfen. Leif Sundin lyckades vinna plus 55 med liten marginal men fick ge sig i medlemsgolfen i riktigt golfväder, mycket hård vind och spöregn för en våldsamt sluggande Janne Willner. Nämnas kan att han som slog peggen länge än bollen tar nu en längre timeout för att helt gå in för boule.

Resultat finalveckan

Damgolfen: 1) Louise Svensson 33, 2) Ann-Sofi Fernström 34, 3) Inger Wiker 36, 4) Gun Willner 36, 5) Anette Bäcker 36.

Ann-Sofi Fernström vann överlägset efter 18 spelade omgångar.

+55 A-klass: 1) Jan Willner 33, 2) Sven-Rune Wiker 34, 3) Bosse Andersson 35, 4) Leif Sundin 36, 5) Kurt Karlsson 36.

Leif Sundin vann totalen tätt följd av Robban Takkinen och Bosse Andersson.

B-klass: 1) Hans Reinholdsson 35, 2) Yngve Boström 35, 3) Björn Hardstål 35, 4) Inger Eriksson 37, 5) Inger Wiker 38.

Anders Schött vann totalen före Inger Eriksson och Peter Spjut.

Medlemsgolf A-klass: 1) Jan Willner 35, 2) Bosse Andersson 39, 3) Sven-Rune Wiker 41, 4) Rolf Takkinen 41, 5) Lars Asplund 43.

Totalen vans av Janne Willner före Leif Sundin och Bosse Andersson.

B-klass: 1) Lillis Andersson 35, 2) Anette Bäcker 35, 3) Conny Fridlund 36, 4) Hans Reinholdsson 38, 5) Peter Smoljar 40.

Hans Reinholdsson vann totalen före Peter Smöljar och Conny Fridlund.

För att abstinensen inte ska bli outhärdlig fortsätter tävlingarna inofficiellt tills snön kommer.