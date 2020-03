Insänt: Många rekord under SM i kettlebells

Efter att ha följt råden angående den rådande omständigheten med viruset som härjar, samt konsulterat läkarexpertis på området, så togs beslutet att genomföra SM i kettlebells som planerat i helgen. Platsen för tredje året i rad var Lugnets A-hall i Falun.

Cirka 60 lyftare var anmälda. Några lämnade återbud i sista stund p.g.a. skador och förkylningar. En klubb nåddes av viruset på sin ort under torsdagen och ställde in. Kvar blev cirka 45 lyftare som presterade riktigt bra resultat. Bland annat slogs det under de två första dagarna sju världsrekord på damsidan. Bara det är, troligtvis, ett rekord i sig, att så många rekord slås under samma tävling.

Ett av dem stod Fysiocenter Kettlebell Clubs Lisbeth Flood, 41, för. Hon tangerade sin klubbkollega, Ellinor Sjöströms, världsrekord i longcycle, 2x12 kilo, med 124 reps. Ellinor lyfte inget under helgen på grund av en krånglande axel.

En annan lyftare från Falun, men boendes i Linköping, Tiffany Bettembourg, 30, slog sitt eget rekord med att göra 173 reps i jerk med 2x16 kilo. En förbättring av det gamla med åtta repetitioner. Dagen innan gjorde hon 90 reps i longcycle med 2x20 kilo. Bara två från sitt eget världsrekord i -63 kilo.

Under söndagen, tävlingarnas sista dag, då det lyftes halvmaraton, 30 minuter, så överskreds de gällande världsrekorden vid flera tillfällen. Men sådana registreras inte som officiella rekord då de endast kan slås på VM och EM.

Andra fina resultat från arrangerande Fysiocenter Kettlebell Club enligt följande:

- Emil Arnberg, 46, -68 kg, som inte hade huvudet med sig alls under fredagens locgcycle tog revansch under lördag och söndag med jerk 2x20 kg, 122 reps samt 363 repetitioner med 20 kilo, longcycle, halvmaraton 30 minuter. Guld respektive silver.

- Peter Wigren, 56, som legat sjuk hela veckan innan, 116 reps i longcycle, 2x16 kilo i veteranklassen. Personlig rekord och silver.

- Magdalena Grundström, 52, tog guld med 508 jerk med 16 kilo i halvmaraton, 30 minuter.

- Linnéa Engblom, 24, även hon sjuk veckan innan SM, lyfte 20 kilo i longcycle 363 gånger på 30 minuter. Nytt personligt rekord och bara 28 från världsrekordet.

- Johan Sarkkinen, 53, snatchade 20 kilo 204 gånger på 10 minuter. Guld i veteranklassen. Och krossade dessutom sitt gamla rekord i halfsnatch, halvmaraton, med 522 reps, 20 kilo på 30 minuter. Silver där.

- Sacke Danevad, 61, gjorde 220 snatch med 16 kilo och tog silver i veteranklassen.

- Leif Johansson, 59, tog brons i samma klass med samma vikt, 182 reps.

- Henric Lennmark-Appelbom, 23, låg lite under sin normala standard men det blev ändå ett silver i longcycle med 86 repetitioner, 2x20 kilo.

- Per Olhans, 59, också han förkyld dagarna innan tävlingarna, tog guld med 119 reps i longcycle, 2x20 kilo, 10 minuter, samt i halvmaraton, 30 minuter, med att lyfta 24 kilo 433 gånger, också det i longcycle. Bägge resultaten strax under vad som kunde förväntas under friskare omständigheter.

Sammantaget blev det ett riktigt bra SM. Hur det blir framöver med maraton EM och VM för de vanliga tio minuters tävlingarna, som går i Frankrike respektive Spanien i maj och juni, återstår att se. Förbunden avvaktar myndigheternas beslut under rådande omständigheter. Sverige, och Falun, har flera bra lyftare som planerar att åka om tillstånd ges.