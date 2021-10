Insänt: PRO Mjälga-Östermalm har haft månadsmöte

Onsdagen den 13 oktober 2021 hade PRO Mjälga-Östermalm sitt månadsmöte på Svanen. Till mötet hade kommit 43 med deltagare varav musikgruppen Marja och Ingemar, som består av Marja Hjelm från Svärdsjö och Ingemar Karlsson från Hedemora.

Mötet inleddes med att dagordningen gicks igenom. Medlemsantalet är för närvarande 260 stycken.

Lars-Åke Hedlund berättade att han varit i kontakt med ABF om kommande cirklar; Anneli Andersson om sittgympa på måndagar klockan 10.00 på Sveagatan 15. Anders Jobs om engelsk konversation med Bengt-Olof Nord på tisdagar klockan 09.30 på Sveagaan 15. Anders Jobs om Träffengänget, som leds av Eva Seger, på onsdagar klockan 09.00 på Sveagatan 15.

Ove Engvall berättade om bowlinggänget på torsdagar klockan 16.00 på Maserhallen. Bowlinggänget har nu hållit på i 13 år och bland annat tävlat i Edsbyn, Hedemora och Rättvik.

Anders Jobs pratade om promenadgänget, som utgår från Sportfältet på fredagar kl 10.00

Därefter berättade Viola Krenn, som är engagerad i Borlänge Demensförening, om demens och alzheimer. Det finns en mängd sjukdomar i huvudet och alla tillhör gruppen demens. Störst är gruppen alzheimer. Glömska och förvirring är tecken på demens. Föreningen kan ge råd och stöd till anhöriga samt ordna medlemsträffar.

Därefter blev det kaffepaus och vi drack te/kaffe och åt en smörgås.

Musikgruppen Marja och Ingemar underhöll sedan med sång och musik och framförde följande melodier: Världens lyckligaste par, Alla mina drömmar, Love and peace, Jonny gitarr, Vår egen bröllopsdag, Blue eyes crying in the rain, Jag väntar vid min mila, Det regnar det regnar, Tunna skivor, Country girl, Främling, Ingen får mig att längta som du, Det är lätt att bli kär i nån som dig, Jag måste ge mig av och Heathers the number.

Mötet avslutades sedan med sedvanlig prisutdelning på lotteriet.

Nästa möte onsdagen den 10 november klockan 14.00 på Svanen.

Vid pennan Anders Jobs