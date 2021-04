Insänt: Säter PRO har pågående aktiviteter i pandemitid

PRO Säter har haft aktiviteter under coronapandemin, men vid varje tillfälle har gällande restriktioner och rekommendationer beaktats och styrt vad som varit möjligt att göra.

Under mars blev det bildvandring, onsdagspromenader och motionslotteri, allt med möjlighet att vinna PRO-lotter. Med mycket tur kunde de ge storvinster, med mindre tur, en ny lott eller några slantar, utan tur; tyvärr ingen vinst. Vinnare, som inte redan fått sina lotter, kan hämta dem i PRO-lokalen onsdagar 10.00 - 12.00.

Bildvandringens rätta platser för Matts Olssons nio marsbilder finns vid starten och 53 deltagare lyckades hitta dem. Vinsterna hamnade hos: Anna Karin Bälter, Laila Ahnlén, Britt Marie Gustafsson, Kerstin Söderquist, Inez Matsson, Gert Kyed, Birgitta Södergren och Gun Carling.

Onsdagspromenaderna har sammanlagt haft 114 starter fördelade på varierande antal deltagare vid fem tillfällen. Marsavslutning skedde den 7 april vid Skönviks boulebanor med vandring och med kaffe med smörgås. Gert Kyed, Curt Söderberg och Kerstin vann varsin lott.

Motionslotteriet, som till och med februari varit enbart för föreningsmedlemmar, hade premiär för allas möjlighet att vara med. Motion kan vara all rörelse, från städning till terränglöpning. Krav för att delta är att under ett kvartal motionera minst 20 minuter per dag, ju fler desto bättre.

Det går till så att man ska markera dagarna på en rapportblankett som finns att hämta i brevlåda vid lokalen, Badstugatan 1 och när kvartalet är slut underteckna och lämna blanketten i postinkastet på samma plats.

Under kvartal 1 hade 40 personer motionerat 2531 gånger. Matts Olsson, Barbro Wengelin Eriksson och Bengt Bergman vann lotterna. Från föreningens sida hälsar man att alla är välkomna att vara med. Det spelas dessutom boule vid Skönviksbanorna måndagar och fredagar 10 -12, start 9 april.

I maj planeras fortsättning på aprilverksamheterna samt "Å-promenader med tips", som är tipspromenader, lika dem under 2020. De arrangeras med start från Willys onsdagar 10 - 12, första gången den 5 maj. (Onsdagspromenaderna med eller utan stavar fortsätter maj ut, men byter dag och eventuellt startplats enligt intresserades val.)

Om pandemin tillåter och om det kommer att finnas intresse för att delta, hoppas föreningen att kunna fortsätta med Å-promenaderna under sommarmånaderna, men är beredd att anpassa till regelverk och intresse. Den kommer att informera om aktuellt under närmast kommande tider genom affischer och annonser 25 maj, 22 juni och 17 augusti.

Föreningen kommer att ordna lotteri vid kiosken på Salutorget, främst för att bidra till trivsel på platsen. Det kan bli någon ändring av vinstsamling och lottpriser. Troligen startar lotteriet i juni. Lotteriföreståndare är Anneli Kyed.