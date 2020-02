Insänt: Ungdomar gjorde egna filmer när VBU hade filmdagar

Projektet var organiserat i samarbete mellan Västerbergslagens utbildningsförbund och Västerbergslagens kulturskola med stöd av Film i Dalarna.

Elever från VBU, medieelever i årskurs 2 och 3, samt en grupp elever från estetiska programmet, ekonomiprogrammet och introduktionsprogrammet samarbetade med elever från Tyskland, Kroatien, Irland och Grekland. Med stöd av fyra internationella mentorer gjorde ungdomarna fyra filmer kopplade till FN:s globala mål:

* Kort spelfilm "The last straw" fokuserar på miljöproblem på ett mycket metaforiskt sätt

* Dokumentärfilm "The green gold" berättar om ett sågverk i Vanhäll och trä som svensk framtid inom hållbar utveckling

* Musikvideo "Right from the start" inspirerad av förhållandet mellan människor och natur är gjord efter en låt av Hugo Östby

* Experimental film "Darling we fell to the ground" gjord efter en text av Ted Gärdestad utvecklade en väldigt speciell teknik med rörelse inom stillbild som kallas "cinemagraf"

Förutom själva filmningen som skedde på olika platser, till exempel i Lekomberg, Väsman strand, Grängesberg och Silverringen, var deltagarna involverade i många intressanta aktiviteter. De besökte Wizworks Studios, Dan Anderssons museum, Säters Biograf & TV museum och de grillade ute i skogen för att uppleva svenskt friluftsliv.

Reuben från Irland sa:

– Det var en upplevelse som jag aldrig ska glömma, med riktigt bra workshop som gav mig möjlighet att samarbeta med filmskapande från hela Europa. Det var välsmakande svensk mat och en otrolig gästfrihet av både lärare och elever.

I fredags avslutades hela filmveckan på ett mycket festligt sätt, både på VBU och på stan. Först organiserades en på Högbergskolan intressant föreläsning av Simon Fältsjö, producent och manusförfattare som arbetar med flera spår inom filmbranschen. Simon lyfte de valmöjligheter som finns som frilansande filmare och visade exempel på hur han hade arbetat med kontaktnät i filmbranschen och hur han sålt in filmidéer för kunder/finansiärer.

För lärare organiserades också en Nätverksträff för Dalarnas filmpedagoger från Falun, Gagnef, Mora, Avesta, Hedemora och Ludvika, på Högbergskolan. Där fick de lära känna sina internationella kollegor från Tyskland, Irland, Kroatien och Grekland och de började utveckla potentiella projekt med fokus på ”media literacy”, det vill säga medie- och informationskunnighet.

Det kändes som att det var en speciell stämning på hela Högbergskolan i fredags. Förutom premiären av de fyra filmer som gjordes under vecka 8 i en fylld aula för både VBU:s lärare och elever, kunde man också lyssna på konsert av ES-programmets elever eller köpa produkter av våra UF-företag. Dagen avslutade med premiär av de fyra filmerna i en nästan fylld Aveny i Folkets hus, nere på stan. Efter att filmerna av de unga filmskaparna visades "1917" av Sam Mendes som har vunnit tre Oskars för några dagar sen. Det blev en härlig avslutning av hela filmveckan.