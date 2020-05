Inställt, inställt – men kanske till motorhistorisk dag

Nostalgic Club Säter har tidigare lämnat besked om att Nostalgidagarna, Säterstampen och stora delar av Historiska veckan ställs in. Nu har också familjerallyt Old Run den 9 maj – ett samarrangemang med Hedemora Old Town Cruisers – fått stryka på foten.

Det populära familjerallyt brukar starta i Hedemora med målgång i Säter, men i år startas det inte alls.

Hedemora Old Town Cruisers, HOTC, ställer också in veteranbilsutställningen i Hedemora Folkets park 21 maj.

Ett uppskattat evenemang som normalt lockar både veteranbilar och motorentusiaster från när och fjärran.

– 200 till 300 fordon och ett tusental besökare till utställningen i parken är vanligt, berättar Bengt Myrsell i HOTC.

På nationaldagen den 6 juni har föreningen planerat för en motorhistorisk dag med parad genom centrala Hedemora.

– Vi väntar med att ta beslut efter 15 maj, säger Bengt Myrsell som går i väntans tider.