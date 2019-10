Inte samma Persson som då – Johan om livet som skadefri, förstakedjespelare och pappa: "Kopplar bort hockeyn"

Det är nio år sedan Johan Persson, då 20, lämnade Mora IK under uppmärksammade former strax före seriestart 2010/11.

"Jag vill spela mycket och det får man inte i en fjärdekedja. Här hoppas jag hitta glädjen och få tillbaka självförtroendet igen," förklarade han den oväntade övergången till hårdsatsande division 1-laget IFK Ore.

Den stora anledningen till klubbvalet var att lillebror Johan ville spela med storebrorsorna Jonathan och Johnas.

Efter en succésäsong med playoff-spel till Hockeyallsvenskan och 64 poäng på 46 matcher fortsatte Johan Perssons resa uppåt – först i Mariestad, sedan i Nybro och sedan i Timrå.

De senaste säsongerna har dock mest handlat om skador och under den senaste i SHL blev det bara 17 matcher för Persson, som först drog hälsenan och sedan drabbades av en ledbandsskada på underkroppen.

Ändå valde Mora IK att satsa på forwarden inför säsongen.

Och det hårt.

– Dels har han fått mycket förtroende och spelat PP och även fast det gick lite tyngre kanske någon vända på försäsongen i någon match så har vi låtit honom spela och byggt honom så, förklarar tränaren Jeff Jakobs.

Återbetalningen: Sex poäng, varav tre mål och två av dessa i powerplay, på sju matcher.

– Jag var tänkt att komma hit och leverera. Och så har vi fått mycket förtroende (kedjekompisarna Daniel Ljunggren och Emil Bejmo spelar i samma powerplay-uppställning). När man får förtroende så trillar puckarna in till slut, så är det alltid, säger Johan Persson.

När man får spela och det håller ihop och man inte har ont. Det är då man kan leverera också.

Och det är inte bara som ett skotthot från vänster han har utmärkt sig.

– Man glömmer bort att han är ganska stark också och vältränad och vinner mycket andrapuckar och gör så att vi kan behålla pucken offensivt. Det är ingen som bara står och skjuter och när de vinner pucken så blir det ingenting, utan han vill sätta tryck på dem och vinna tillbaka den också och det är en viktig egenskap i powerplay, säger Jeff Jakobs.

En förklaring kan vara att Johan Persson känner sig fräschare än på länge.

– Jag har haft ett bra upplägg hela perioden sedan jag skadade mig. Det har fått mig att hålla ihop. Jag har varit väldigt skadedrabbad flera säsonger, men det är säkert det som är skillnad nu också när man får spela och det håller ihop och man inte har ont. Det är då man kan leverera också.

I väntan på att få ett kontrakt tillbringade han sommaren i Gävle, där flickvännen Marielle kommer ifrån och dit pappa Jan och mamma Angela – 19 år efter att de flyttade upp hela familjen från Huddinge när äldste brodern Jonathan kom in på hockeygymnasiet – flyttade från Mora den 1 juli för att komma närmare döttrarna Josefin och Johanna med familjer.

Där kom han också nära Johan Söderström, som har kommit att bli en nyckelperson för att Johan Persson ska hålla sig frisk.

– Han bor i Uppsala och är naprapat, så det är därför jag har varit hos honom och fixat mina ljumskar framför allt. Jag tog kontakt med honom och hade hjälp av honom under sommaren när jag tränade själv i Gävle. Jag har byggt en kontakt med honom på det personliga planet, så det gör att man hör av sig ibland. Men nu får jag hjälp här i klubben också.

Hur ser du på hjälpen du har här?

– Väldigt bra. Otroligt bra. Det upplägg de kör, Stack, passar också när man är lite skadedrabbad.

När du kommer hem så är du med familjen och kanske inte tänker lika mycket just på hockeyn.

En annan nyckelperson för Johan Persson:

Winston, som föddes för fyra månader sedan.

– Det känns jäkligt roligt faktiskt. En otrolig känsla. Sedan är det lite skillnad såklart i livet, mer skrik...

Hur går det att kombinera med hockeyspelandet?

– Jag tycker att det funkar bra. Tjejen gör ett väldigt stort jobb när han är så liten också.

Vad är den stora skillnaden mot innan?

– Det är mer tiden när man kommer hem. Det som är skönt är att man kopplar bort hockeyn lite mer. När du kommer hem så är du med familjen och kanske inte tänker lika mycket just på hockeyn. Man har mycket annat att fokusera på. Och det tycker jag fungerar bra, att inte bara vara inne i hockeybubblan.

Så du mår ganska bra just nu?

– Ja, jag mår bra. I hockeyn också.

Men trots tre raka segrar; Mora IK har ännu inte imponerat i Hockeyallsvenskan.

– Spelet måste upp lite till. Noggrannheten i passningarna och allting. Det har varit lite strul under försäsongen också. Men det tar ju tid att bygga upp det. Sedan att komma med lite mer fart kanske, i alla fall vår femma, mer fart in i zonerna, inte bara dumpa. Sedan har vi inte skjutit så mycket heller. Vi måste mer in och få mer avslut på mål, säger Johan Persson innan han cyklar iväg.

När var det såhär roligt senast?

– Svårt att säga faktiskt. Nu är det jäkligt roligt eftersom man håller ihop och man producerar. Men det är inte alltid bara poäng heller utan det funkar bra i spel och så vidare. Sedan har poängen trillat in, så det är otroligt skönt. Men det är väldigt skönt att kunna vara skadefri.

Peppar, peppar, eller?

– Ja, precis.

