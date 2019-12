Intresset för segelflyg ökar i Borlänge

Det går bra för Borlänge Flygklubb. Allt fler söker sig till föreningen och nu har flygläraren Per Leijström utsetts till Årets segelflyglärare ur Stålisfonden 2019.

Att få utmärkelsen Årets lärare är ett av de finaste priserna inom segelflyget.

Per Leijström är aktiv i Borlänge Flygklubb som under året haft en mycket bra säsong med 12 skolelever under utbildning, nio C-diplom och tre certifikat. Han har skolat 144 timmar, vilket är mycket bra. Till detta kan även nämnas hans lärarkollega Ingemar Wararak , han har också skolat flitigt, 90 timmar under året. Tillsammans har de fått igång en riktigt bra skolverksamhet i sin klubb.

Föreningen har under 2019 presterat bäst i hela Sverige med flest starter och landningar i skolningen.

I övriga Sverige går intresset för segelflyget stadigt nedåt - utom i Borlänge, där det är en kraftig ökning av elever som vill lära sig att flyga segelflyg. I dagens vindar av "flygskam" så är segelflyget med sitt nyttjande av solenergi en grön hobby och livsstil.

Borlänge har föreningslivet under en tid haft en slumrande tillvaro, men nu ökar alltså medlemsantalet kraftigt. Det är också allt fler ungdomar som lär sig flyga och nu fokuserar föreningen på att få mer fler kvinnliga flygare.