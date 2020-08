Isabel Allendes eget liv bildar mäktig fond till kusligt aktuell roman

Få krig har blivit så omskrivet och i efterhand glorifierat som det spanska inbördeskriget, vilket blev en angelägenhet för hela omvärlden. Kriget varade mellan 1936 och 1939, resultatet av en inhemsk kraftmätning mellan fascisterna och de demokratiska falangisterna, liberalerna och andra politiska krafter.

Efter kriget satt generalerna ledda av Franco vid makten fram till Francos död 1975. Ett resultat av kriget var att hundratusentals flyktingar passerade gränsen till Frankrike – andra avrättades eller sattes i fängsligt förvar. Detta är den historiska bakgrunden till Isabel Allendes nya roman “Långt bortom havet”.

Kriget var samtidigt ett av de första som bevakades av världspressen. För Sveriges del rapporterade Barbro Alving om den obarmhärtiga konflikten som inte skonade civilbefolkningen och engagerade radikala krafter världen över.

I Paris var Pablo Neruda chilensk konsul som tilldelades det grannlaga uppdraget att sända 2 200 personer över havet på det lilla oceangående fartyget Winnipeg till Chile. Här fanns olika kulturpersonligheter som efter ankomsten kunde starta ett nytt liv på en annan kontinent. Neruda betecknade sin heroiska insats som sitt “bästa poem”.

Fokus ligger på ett fåtal av de politiska flyktingarna, framför allt ett omaka par, Wiliam, under inbördeskriget fältläkare och Roser en framstående pianist in spe. Under den strapatsrika flykten tvingas de att ingå en pakt, ett pro forma äktenskap för att de ska kunna bosätta sig i Chile efter ankomsten till Valparaiso. Roser befinner sig i slutet på en ansträngande graviditet, far till barnet är Williams bror, som stupar i krigets slutskede.

Även om de lyckas bygga upp ett nytt liv så blir paret aldrig helt tillfreds och känner alltid att en annan tillvaro väntar på dem på andra sidan av den mäktiga oceanen. Med barnet, som döps till Marcel, inleds en ny era i familjens liv.

I början har Victor inte avslutat sin läkarutbildning, men i slutet kan han se tillbaka på en tillvaro som en av världens ledande kardiologer och auktoritet inom hjärtmediciner. Roser blir pedagog och startar så småningom en orkester som turnerar runt om i Sydamerika.

Även hennes initiativ och verksamhet sätter spår i Chiles mångfasetterade kulturliv, vilket även var fallet med de flyktingar som den 1 september 1945 anlände till sitt nya hemland.

“Långt bortom havet” är en lika inträngande som engagerande skildring av några utvalda personers upplevelser av samtiden. Framför allt den första delen som handlar om det spanska inbördeskriget och dess inverkan något av det mest välformulerade jag läst i denna genre.

År läggs till år i denna känslostarka och sällsamt uttrycksfulla roman. I slutet kan familjen se tillbaka på ett långt liv karakteriserat av många dramatiska uppbrott, framgångar som ibland blivit dyrköpta samt deras liv i ett Chile som ständigt förändras när olika regimer avlöser varandra. Man gör även försök att repatriera familjen utan framgång, ingenstans finner man den harmoni som man eftersträvar och som är de “dubbelhemortades” lott.

För den som följt Isabel Allendes rika författarskap alltsedan debuten med Andarnas hus 1982 känner igen sig, kärleken är en lika omvälvande som mäktig kraft som Isabel Allende så många gånger skildrat, här finns också flyktingarnas oförmåga att känna sig riktigt hemma någonstans, det pris man tvingas betala för att verka i frihet när den kringskärs i politiskt trängda lägen.

Inte minst handlar det om den blott treåriga perioden med Salvador Allende och Chiles demokratiska krafter vid makten som upphörde när Pinochet och hans hejdukar grep makten 1973 och utövade sin grymma terror mot oliktänkande som gav upphov till nya flyktingströmmar bland annat till Sverige.

Möjligen kan man vara något kritisk mot det väldiga tidsspann som Isabel Allende gestaltar, här finns också en svårighet att ge rättvisa åt individernas utveckling och de många miljöer som ekar av det självupplevda, Isabel Allendes eget växlingsrika liv bildar en mäktig fond till denna ännu kusligt aktuella roman.

Lena S. Karlsson

Recensionsfakta:

Långt bortom havet (Largo pétalo de mar) av Isabel Allende

Översättning: Hanna Nordenhök, Hanna Axén

Utgiven av Norstedts förlag