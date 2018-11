Borlänges sportchef om segertåget och den märkliga statistiken: "Brukar inte vara så"

Spelaromsättningen var stor i Borlänge inför årets säsong och Mats Johansson var inställd på en viss inkörningsperiod under hösten.

– Jag och tränarna sa att det säkert kunde dröja till omkring halva grundserien innan spelet skulle sätta sig.

Men Borlänge har trummat på sedan första matchen och tagit 39 av maximala 42 poäng. Hittills har laget inte förlorat någon match efter tre perioder. Bara Tranås har lyckats ta en tvåpoängare mot Borlänge.

– Det har gått lättare än väntat. Samtidigt har vi fortfarande saker att jobba med och tur är väl det, annars hade vi kunnat sluta träna, säger Horndal.

Mest imponerande är nog att Borlänge endast har släppt in 18 mål på de 14 matcherna. I spel fem mot fem har Borlänge i snitt släppt in färre än ett mål per match.

– Det är vi så klart nöjda med.

Inget annat lag i Hockeyettan har släppt in färre mål.

Åt andra hållet har Borlänge producerat 64 mål, vilket också gör laget till bäst i Hockeyettan.

En statistik som gör Horndal en aning fundersam är dock att laget får klart minst antal utvisningar med sig i matcherna av alla lag.

– Det brukar inte var så, utan snarare att det spelförande laget får flest utvisningar med sig.

Borlänge har spelat powerplay 35 gånger och boxplay 53 gånger.

– Jag säger inget om att vi har dragit på oss utvisningar, men att vi som oftast är det bättre laget inte får fler utvisningar med oss är ändå lite märkligt.

Har domarna varit dåliga?

– Nja, det vill jag inte påstå. Möjligen har lagen som vi har mött tillåtits att göra lite mer, funderar Horndal.

Nu verkar inte spel i numerärt underläge störa Borlänge särskilt mycket.

Faktum är att laget har gjort lika många mål framåt, fem stycken, som det har släppt in med decimerat manskap.

Siktet är inställt på en lång säsong.

Ser du någon fara i att det nästan går för lätt nu?

– Nej, det kan jag inte göra. I matcherna mot de andra topplagen tycker jag ändå att vi har visat att vi är bäst i den här serien.

– Jag har också väldigt svårt att se någon form av mättnadskänsla i den här gruppen.

Efter ett par matchers frånvaro är Timrålånen Christoffer Jansson och Sebastian Kaijser tillbaka i Borlänge. Båda blev målskyttar mot Tranås.

– Det var uppgjort sedan tidigare att de skulle tillbaka till Timrå under uppehållet, säger Horndal.

Tranås AIF–Borlänge HF 1–3 (1-1, 0-2, 0-0)

Första perioden: 1-0 (17:15) Eric Gustafsson (Jacob Olbing, Anders Skoog), 1-1 (18:35) Jim Jakobs (Jacob Thor, Linus Ageborg) spel fyra mot fem.

Andra perioden: 1-2 08:34) Sebastian Kaijser (Linus Ageborg, Jacob Thor), 1-3 (13:01) Christoffer Jansson (Jonas Halvarsson, Markus Persson).

Skott: 35-31.

Utvisningar: Tranås: 2x2. Borlänge: 4x2.

Domare: David Gustafsson, Vänersborg.

Publik: 1000.