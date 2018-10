Serien halvvägs – Allettan inom räckhåll för Malung: "Har klarat oss bra"

Malung kom till spel från en stark bortaseger mot Skövde. Det började också lovande mot nästjumbon Kumla.

– Första perioden gick klart till oss, men tyvärr var vi inte så vassa i avslutningarna som vi har varit tidigare, säger Tärnlund.

Malung vann skotten med 13–8, men Kumla gjorde enda målet och gick till paus i ledning.

– I den andra trodde vi nog att det skulle rulla på och det såg ut som att vi blev smått naiva.

Kumla visade god effektivitet och innan matchen hade kommit halvvägs ledde närkingarna med 4–0.

– De hade nog snackat ihop sig och spelade mer aggressivt än i den första perioden.

Malung tog time out efter 0–2 och bytte målvakt efter 0–3 (ut med Robin Christoffersson och in med Per Anderhag), men fick inte stopp på Kumla.

Först efter 0–4 skulle även Malung få utdelning.

– Vi satte två kassar och hade bud på fler, säger Tärnlund.

Närmare än så kom aldrig Malung. Den tredje perioden var jämn och slutade 1–1.

Med undantag av den uppskjutna matchen mellan Malung och Lindlöven (spelas på söndag), så har Hockeyettan kommit halvvägs.

Är nivån som ni har förväntat er?

– Ja, det tycker jag. Samtidigt är nog den västra serien bättre än vad många andra tror, säger Tärnlund.

Malung har, med en match mindre spelad, endast tre poäng upp till Arboga på den sista Allettanplatsen.

– Vi tittar inte så mycket i tabellen, men det klart att vi känner att vi kan vara med i de flesta matcherna. Vi sa även inför säsongen att vi inte ska vara några strykpojkar.

– Vi var förberedda på att spela mycket försvarsspel och jag tycker att vi har klarat oss ganska bra, säger Tärnlund.

Malungs IF–Kumla HC 3–5 (0–1, 2–3, 1–1)

Första perioden: 0-1 (19:27) Martin Eberhardsson (Jonathan Frykholm)

Andra perioden: 0-2 (06:44) Martin Modigs (Oscar Svanborg), 0-3 (08:27) Edvin Ekström (Oscar Svanborg), 0-4 (09:39) Emil Ek (Victor Sandin, Pontus Okerblad Westin), 1-4 (12:28) Jonas Kapla (Marcus Persson, Patrick Eriksson), 2-4 (19:19) Patrick Eriksson (Jonas Kapla, Eric Björlin) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2-5 (02:28) Martin Modigs (Victor Wänghult, Martin Eberhardsson), 3-5 (05:22) Patrick Eriksson (Marcus Persson, Eric Björlin)

Skott: 38-32.

Utvisningar: Malungs IF 1x2. Kumla HC: 4x2.

Domare: Michael Hägg, Kiruna.

Publik: 459.