Falu IF hade problem och låg under med 0–0 efter två perioder i matchen i J20 Elit västra i ishockey mot Viking i Valhall. Men i tredje kom vändningen, och till slut blev det 2–1 för bortalaget Falu IF.

Målgörare för Falu IF var Filip Nilsson som blev tvåmålsskytt.

Med en omgång kvar är Viking sist i serien, och Falu IF är på sjätte plats.

Lördag 16 februari 12.45 spelar Falu IF hemma mot Borlänge.