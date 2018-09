Ambulansfärd för Patric Skoglund – befarad hjärtinfarkt: "Glad att jag överlevt och har livet framför mig"

Det var runt midnatt som 41-årige Patric Skoglund fick kraftiga bröstsmärtor.

I ett inlägg på sitt Instagram-konto skriver Patric, samtidigt som han lägger ut bilder från ambulansfärd och sjukhus:

”Livet är galet bräckligt. Skört. Som fan. 41 år och med största sannolikhet en hjärtinfarkt.”

I ett SMS till Trav365 berättar Patric Skoglund att det är en befarad infarkt men att han väntar på utlåtande och alla provsvar.

"Just nu slangar och alla möjliga blodprov. Mediciner in i blodet så det susar ju rejält... Alla tankar kommer. På vad som är viktigt och oviktigt. / Just nu är jag glad att jag överlevt och har livet framför mig" kommenterar tv-profilen.

Jag fick kraftiga bröstsmärtor.

Senast Patric Skoglund var i tv-rutan var i samband med V75-tävlingar på Hagmyren den 15 september. Han skulle dagen efter ha refererat trav även i Östersund men åkte då hem på grund av familjeskäl.

Om nattens händelse skriver Leksands marknadschef till Sportexpressen via SMS:

”Jag fick kraftiga bröstsmärtor. Vid två omgångar hemma och när ambulanspersonalen undersökt mig hemma var jag tvungen att följa med in till lasarettet".

När Patric Skoglund är tillbaka igen i Tegera Arena och på travbanorna återstår att se.