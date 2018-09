Avslöjar: Nya protester mot SHL väntar – supportrar organiserar aktioner i hemlig grupp

Protesterna mot SHL har den senaste veckan kulminerat. Det efter att Sportbladet först avslöjat att SHL förberett ett förslag på att skärpa kraven för kval och spel till SHL. Sedan efter att Sportexpressen under tisdagen avslöjat ett internt mejl från SHL skickat till samtliga klubbar uppmanades att kontrollera supportrars banderoller och skanna av sociala medier efter reaktioner.

Redan under onsdagen fortsatte protesterna. Bland annat i Tegera arena där Leksandsupportrar vecklade ut en banderoll där det stod: "Okontrollerad banderoll //LTC-Säk – SHL pratar hellre med PR-byrån än med fansen".

Nu kan Hockeypuls berätta att de är långtifrån ensamma om sådana aktioner.

Luelåfans skriver på sin facebooksida, under rubriken "SHL – Hockeymördare" att de tänker protestera tillsammans med Skellefteås supportrar när just Luleå och Skellefteå möts under torsdagen.

Dessutom har ordföranden i Supporterklubben, SSK:s supportrar, Mikaela Gustavsson nu startat ett initiativ för att kunna koordinera protesterna.

I ett inlägg på Twitter skriver hon att initiativet "Vill ha representanter från varje supporterklubb"

Supportrarna ska enligt Gustavssons meddelande samlas i en facebook-grupp där de tillsammans kan koordinera sina ställningstaganden mot SHL.

SHL:s vd Jörgen Lindgren sa i en lång intervju med Hockeypuls tidigare under onsdagen att han välkomnade åsikter, men menade också att supportrarna samtidigt beskyllde sina egna lag som ju utgör grunden för SHL-organisationen.

– Det är klart att vi tar åt oss av det. Naturligtvis är det supertråkigt att man tycker och tänker på det sättet. Det är klart att man ska tänka och tycka, och det finns inga problem med att kritisera. Men någonstans har det blivit väldigt skevt i debatten, säger Lindgren.

Hockeypuls har sökt Mikaela Gustavsson.