FAKTA: Stor genomgång – siffrorna som pekar ut Leksands styrkor och svagheter

Anfall

Få har missat Modos framfart. Endast en förlust hittills. Då har målen trillat in därefter. Leksand på en delad sjätteplats i serien när det kommer till målproduktion. Enda riktiga explosionen hittills kom borta mot Södertälje i sjätte omgången. Vinst då med 6–3. Skjuter också sjätte mest i ligan. AIK toppar den statistiken, men har också spelat två matcher fler än LIF.

Oskar Lang toppar både interna poängliga och hela allsvenskan tillsammans med Almtunas Tony Mårtensson. Thomas Valkvae-Olsen hamnar precis utanför allsvenskans topp 5 med sina tio poäng. Då har ju också storstjärnan Mattias Ritola missat hela säsongen på grund av en underkroppsskada.

Försvar

Leksand sticker inte ut särskilt när det gäller vare sig insläppta mål eller hur många skott laget släppt till. Placerar sig i mitten på tabellen i båda avseenden. Kommer förvisso från tre raka matcher där laget tätat till defensivt och endast släppt in ett mål per match. Annars är det SSK som floppat inledningsvis. Överlägset sämst med sina 34 insläppta på nio matcher, varav som tidigare nämnt sex stycken mot just Leksand.

Det blev ingen Jonas Levén vare sig på bänken eller mellan stolparna mot Pantern. Istället andremålvakten Jonas Arntzén. Arntzén har bättre räddningsprocent än ordinarie förstavalet Axel Brage (95,77 jämfört med 90,64), men har å andra sidan stått endast tre av Leksands nio spelade matcher. Oskarshamn succémålvakt, 19-årige Adam Åhman, är bäst i hela ligan vad gäller räddningsprocent med sina smått otroliga 98,08. Tagit fem segrar av fem möjliga mellan stolparna och släppt in endast tre mål.

Special teams

Leksands powerplay ligger under snittet för ligan, 21,43. Där sticker Karlskrona ut i toppen med 35,71 procents utdelning, och Björklöven i kraftigt negativ bemärkelse med sina blott 6,06 procent.

Leksand har har hittills fått 29 tillfällen i powerplay, mäktat med fem mål. Det kan jämföras med Karlskrona som prickat in tolv mål i numerärt överläge. De har å andra sidan fått sju tillfällen fler än LIF.

LIF är femte bästa laget i boxplay, räknat i insläppta mål. Fem stycken hittills vid de 30 tillfällen laget har haft färre spelare på isen. Halkar dock ner i jämförelsen med hur ofta laget släpper in mål. Där är laget endast nia, trots sin fjärdeplacering i tabellen med 83,33 procent vad gäller att reda ut utvisningar utan att släppa in mål.