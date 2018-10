Hägglund: Till sist var SHL tvungna att lyssna på de som verkligen har makten i svensk ishockey – supportrarna

Det är det det handlar om: folket, supportrarna, har höjt sin röst, de har markerat missnöje, de har varit tydliga med vad de tycker om SHL och de har varit tydliga länge.

Till slut var SHL-styrelsen med ordföranden Anders Källström i spetsen tvungna att lyssna. Det räckte inte med att som Källström säga att "SHL är ingen egen planet" och att "vi måste vara transparenta".

De måste visa det i handling också och det har man nu gjort genom att sparka Jörgen Lindgren.

Det kan inte ha varit ett lätt beslut då vd:n Jörgen Lindgren varit en guldkalv för de 14 SHL-klubbarna. Han har förhandlat till sig, eller rättare sagt till SHL-klubbarna, väldigt förmånliga TV-avtal och hockeyallsvenskan och klubbarna längre ned i den svenska myllan, som fostrat väldigt många SHL-spelare har stått där med växelpengar, om man jämför med vad SHL-lagen håvat in.

Men i Jörgen Lindgrens vokabulär finns inte ordet transparens, han har varit väldigt otydlig i umgänget med media och supportrar och haveriet med hanterandet av domarbasen Ulf Rönnmark och dennes konflikt med domarna var bara en av många klantigt skötta händelser.

Det var en händelse som fick glaset att bli fullt, men det som fick glaset att rinna över var att SHL tillslut insåg att man inte längre hade supportrarnas, eller kundernas om man pratar SHL-språk, förtroende.

Ett förtroende som Jörgen Lindgren aldrig varit särskilt intresserad av att skapa.

De svenska hockeysupportrarna har reagerat och agerat, de har gjort det att de har varit rädda för att SHL ska stängas, att SHL ska bli ett slutet sällskap i hockey-Sverige och även om Källström sagt det är "out of the question" så har hockeyfansen gjort en annan tolkning och där ligger SHL:s problem. Man har varit alldeles för otydliga i sin kommunikation.

Sedan är det ju också så att alla "skandaler" som SHL har varit inblandade i den här hösten, som domarkonflikten och SHL:s brev till klubbarna om vad som ska sägas på läktarna via banderoller, det har avslöjats av alert, grävande media.

SHL har inte varit transparent, man har istället varit en dementimaskin, en organisation som fått stå och städa upp i offentlighetens ljus när Jörgen Lindgren och hans kollegor, dit räknar jag till exempel klubbdirektörer, trampat i galen tunna.

Nu hoppas jag att SHL öppnar upp sin verksamhet, att det fokuseras på hockeyn som sport och inte så mycket när det gäller event och "upplevelser" nu när vi lever i en tid med publiktapp. Det är inte rätt läge nu att prata om att "man kan dra igen fönstret till restaurangen om stämningen blir för hög" eller bygga burar åt bortasupportrar.

Hockeysupportrarna har i dag vunnit en stor delseger, och som jag ser det var det det bästa som kunde hända svensk hockey.

Inte så mycket för att en enskild person fått sparken, utan för att SHL verkar vara beredda att lyssna på de som faktiskt är anledningen till att de finns som organisation.