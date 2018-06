Här är det hockeyallsvenska tipset - de blir säsongens Timrå

Som sagt, det här är inte enkelt, och det var inte många vid den här tiden i fjol som trodde att Timrå skulle vara ett SHL-lag i april, att Modo återigen skulle missa play off eller att Oskarshamn skulle vara med ända in i kaklet.

Många lag totalrenoverar också som Pantern, Västervik och Oskarshamn, andra spetsar redan i grunden starka trupper, som AIK.

Dessutom kan det komma in några riktigt profilstarka spelare i hockeyallsvenskan, som Dick Axelsson (ryktas till AIK), Tony Mårtensson (Almtuna) och Tobias Enström (Modo).

Så hur slutar Hockeyallsvenskan 2018/19? Ungefär så här.

1. AIK

Stärkte upp svajig målvaktssida med Karlskronas Johannes Jönsson, har en stabil backsida, seriens bästa centersida med Erik Castonguay, Christian Sandberg och nyförvärven Fredric Weigel och Oscar Nord. Dessutom har man fått in poängspelare som Garry Nunn och Sam Marklund. Seriens storfavoriter.

Behöver: Dick Axelsson, som artist, biljettsäljare och den spets som skrämmer slag på bottenlag i SHL.

2. Björklöven

Den här säsongens Timrå. Jocke Fagervall har fått bygga sitt lag på lång sikt och i lugn och ro. Har den här säsongen plockat in både unga talanger, får fortsätta utveckla lån som Jacob Stenkvist, adderat in fysik (Alexander Hellström), men framförallt har man kontinuitet i truppen. Löven känns spännande.

Behöver: Jag sätter dock ett stort frågetecken runt målvaktssidan.

3. Leksand

Kommer att vara topp två i de flestas tips och lagbygget är starkt men det finns frågetecken. Orkar de ledande spelarna leda laget när det bränner till? Har Leif Carlsson klubbens förtroende? Kan man sluta peta i en fungerande maskin bara för att det drar ihop sig kval (tänker på den hierarkiska förändring när tyskarna plockades in)? Blir det "ja" på de frågorna kan Leksand utmana om seriesegern.

Behöver: Undvika Mora i ett kval.

4. Södertälje

Ulf Lundberg får styra skutan från start och bygga vidare på ett lag som är intressant. Visst, några tunga tapp men här finns kvalitet, ett av seriens bästa målvaktspar, habil backsida och spännande förvärv i Liljewall, Dyk och framförallt Dan Pettersson.

Behöver: En frisk Alexander Sahlin så George Sörensen slipper dra lasset själv i vinter.

5. BIK Karlskoga

En rysare. Har liksom SSK ett vasst målvaktspar (talang och rutin), nya spännande spelare (Harju) och en stomme att bygga vidare på. Karlskoga känns mer homogent den här säsongen än det lapptäcke man sydde ihop förra säsongen bestående av inte särskilt väl scoutade importer.

Behöver: En riktigt poängmaskin.

6. Almtuna

Också en runner up. Blev fyra förra säsongen och kommer att tillhöra det övre skiktet även i vinter. Ett ungt, utvecklingsbart lag där 29-årige kaptenen Victor Rollin-Carlsson är nestor. Jag gillar verkligen värvningen av Måns Hermansson, en väldigt underskattad back. Ska bli också ytterst spännande att följa unge Adam Thilander också.

Behöver: Det skulle vara ytterst spännande att se spelgeniet Tony Mårtensson i allsvenskan.

7. Modo

Det gäller att se truppen bakom klubbmärket och man ska komma ihåg att Modo tappat tunga pjäser som Emil Molin, Sam Marklund och Jesper Sellgren och även om truppen känns bredare saknar jag en topp två-center. Med all respekt för nyförvärven, intressantaste tillskottet den här våren och sommaren är tränaren Björn Hellkvist. Tills Tobias Enström eventuellt anländer.

Behöver: Tobias Enström. Say no more.

8. Pantern

Kattdjuret med nio liv och det här laget blir aldrig uträknat, trots interna schismer, sparkade sportchefer och tränare och att de blev utkastade ur (och inkastade) i hockeyallsvenskan. Men på isen har det varit harmoni. Har massor av tunga spelartapp men fått hem Lukas Haudum och Erik Nyström. Ja, Pantern blir spännande att följa – igen.

Behöver: Fler backar och fler supportrar.

9. Oskarshamn

Björn Hellkvist-tränade lag brukar gå på ångorna långt efter att Hellkvist lämnat, på grund av bra fysträning och smart spelidé. Nu byter Oskarshamn ut en stor del av truppen men Per Kenttä brukar ha fingertoppskänsla när han bygger lag. Nolan Zajac, Victor Öhman och Joakim Thelin spännande nyförvärv.

Behöver: En förstemålvakt, tre backar och fyra forwards.

10. Karlskrona

Risk att de får samma baksmälla som Modo lidit av under två säsonger. Dock: har under en ganska kort tid sytt ihop en ny trupp där namn som Austin Farley och Drew Paris sticker ut. Men det gäller att få ihop nybygget också.

Behöver: Tid.

11. Tingsryd

Var en skuffelse förra säsongen, bytte tränare och räddade sig undan kval i sista omgången. Det här bygget är långt ifrån klart och man tappar också ledande spelare som Niklas Rubin och Mathieu Tousignant. Tex Williamsson är en utmärkt ersättare till Rubin. Viktigt att få behålla Filip Ahl.

Behöver: En förstecenter. Tror inte Daniel Ljunggren är den spelaren.

12. Vita Hästen

Det var turbulent i stallet också den här vintern men Leif Strömberg kom in och fick struktur på laget. Marcus Eriksson blir för femtielfte säsongen loket i en trupp som är långt ifrån färdigbyggd. Stort frågetecken för målvaktssidan.

Behöver: Svårt, men jag vet att "Strumpan" Strömberg tycker att det behövs bättre hockeyexperter i det här landet.

13. Västerås

Bredd men inte så mycket spets – så kan man sammanfatta VIK Hockey modell 2018/19. Nykomling som plockat in hemvändare, spelare som inte haft så stora roller hos seriekollegor, men som har revanschlusta. Jag är mest nyfiken på om målvakten Marcus Dahlbom har konserverat den grymma formen från förra säsongen och backen Acke Ringström.

Behöver: En poängspelare.

14. Västervik

Viktigaste nyförvärvet: Mattias Karlin som nu går in på sin sjunde säsong som huvudtränare för Västervik efter den misslyckade sejouren i Mora. Karlin får också börja med att bygga nytt och det är en bit kvar. Den befintliga truppen känns betydligt svagare i år sedan Drugge, Öhman, Englund, Viklund och Pettersson lämnat.

Behöver: Kulturbärare även i spelartruppen, inte bara på tränarbänken.