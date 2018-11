Lista: Kan bli nästa LIF-boss – 13 heta namn: "Skulle vara revolutionerande"

Vågar LIF satsa på en kvinna? Kan man tänka sig att ta in en firad Färjestads-hjälte? Vill man spela säkert och välja ett "hemma-namn?"

Frågorna är många.

Snart lär vi få svaret på vem som kommer kliva in som general manager i Leksands IF.

Tills dess passar Hockeypuls på att spekulera i några namn.

Leif Carlsson, 53 år

PLUS: Har ett stort kontaktnät och är personen bakom nuvarande trupp säsongen 2018-19. Med honom som general manager får Leksands IF en person som kan fortsätta lagbygget. Och han känner nuvarande lag väldigt väl. Ställer krav på omgivningen. Hans kontrakt går ut våren 2019.

MINUS: Han kommer att behöva lämna tränaruppdraget. Frågan är hur sugen han är på att sluta som tränare och ha ett övergripande ansvar för herr-, dam-, och juniorverksamhet. Ställer, som ovan, höga krav på sin omgivning.

Niklas Persson, 39 år

PLUS: Klok spelare, klok ledare? Ja, det är frågan. Efter sin spelarkarriär har Persson gått vidare till en tjänst som assisterande general manager i Linköping. Kan vara ett klockrent namn att anställa då han just nu skolas in i precis den roll LIF eftersöker. Han har dessutom ungdomsansvar i LHC och har tidigare varit i Leksand. Spännande framtidsnamn.

MINUS: Lär vara fast besluten att jobba kvar i Linköping då han rotat sig i staden. Kan behöva några år till innan han kliver upp i en GM-roll.

Danijela Rundqvist 34 år/Nisse Ekman 42 år

PLUS: Ett team som minst sagt känner varandra väl. Denna parlösning skulle kunna innebära en intressant rollfördelning där Ekman tar sportchefsrollen, som han haft i Djurgården, och Rundqvist ansvarar över verksamheten i stort och arbetar fram en blåvit tråd. De har lyckats i Djurgården tidigare och gjort klubben till SM-mästare.

MINUS: Duon meddelade tidigare denna höst att de lämnar Dif efter säsongen. Frågan är om de lämnar hockeyn för gott? Ekman vill testa något nytt och paret har nyligen blivit föräldrar.

Thomas Johansson, 48 år

PLUS: Erfaren hockeynörd som varit med och tagit Djurgården till toppen av svensk hockey. Lämnade Stockholmsklubben under förra säsongen och har efter det inte tagit sig an någon ny hockeyuppgift – bortsett från rollen i C Mores program Hockeylabbet där Johansson briljerar med sin kunskap.

Varit med länge, men upplevs ändå modern. Värderar underliggande statistik högt och är öppen för nymodigheter.

MINUS: Hur motiverad är Johansson att flytta till Leksand, styra upp klubbens sportsliga verksamhet och skapa en ny blåvit tråd? Oklart. Förutom det är det svårt att hitta minus med Johansson.

Gabriel Pears, 38 år

PLUS: En LIF-ikon som brinner för klubben. Kan föreningen sedan sin spelarkarriär och åren som J20-tränare. Ett namn fansen kan relatera till.

MINUS: Erfarenheten? Leksands IF behöver någon som ställer krav, sätter upp ett ramverk och styr klubben in i framtiden. Gabriel Pears känns inte som rätt person för jobbet.

Anders Carlsson, 57 år

PLUS: "Masken" har varit med länge i branschen och har ett stort kontaktnät. Har varit verksam som sportchef tidigare i Leksands IF – med blandade resultat. Han känner till klubben väl och är inget nytt namn för personerna i föreningen. Man vet vad man får.

MINUS: Frågan är om han har rätt motivation och energi till jobbet? Han sa i en intervju efter att han lämnade sportchefsrollen i Rögle förra hösten att han var färdig med den typen av jobb. Dessutom var reaktionerna från LIF-supportrarna allt annat än positiva när ryktet om hans återkomst kom till känna.

Per Kenttä, 37 år

PLUS: Gjort underverk med små medel i Asplöven och Oskarshamn senaste åren. En mästare på att fynda från lägre serier och gjort sig känd för att förvalta talanger och "andra-chansen-spelare". Får nationellt inte den uppmärksamhet han förtjänar.

MINUS: Klarar Kenttä av att koka framgångsrecept på samma sätt i en gigantisk klubb som Leksand som han gjort i betydligt mindre föreningar? Det är väl egentligen enda frågetecknet.

Christer Siik, 52 år

PLUS: Är just nu klubbens sportsligt ansvarige samtidigt som han är lite allt-i-allo. Han har koll på allt och alla i föreningen. Har även tidigare varit damtränare i LIF. Omtyckt inom föreningen.

MINUS: Även om han är aktuell för jobbet så får vi inte glömma bort att han redan har en tjänst i föreningen med liknande funktioner. Klubben söker en ny general manager för att Siik vill ha avlastning i sitt jobb. Det mest troliga är att han fortsätter sitt nuvarande uppdrag med uppbackning av den nya personen.

Tommy Salo, 47 år

PLUS: Var länge framgångsrik som sportchef i Leksand under sin fyraåriga sejour i klubben. Förde upp laget i SHL efter sju års väntan och höll kvar laget – innan allt rämnade och laget åkte ur efter interna stridigheter. Har ett kontaktnät och brinner för Leksands IF. Känslorna är på rätt ställe.

MINUS: Känd för att vara väldigt impulsiv och kanske lite för känslomässig. Det finns förstås skäl till oro hur han är i en ledande roll om han inte får som han vill – eller om någon annan börjar ifrågasätta hans tankar. Vi vet hur det var när han lämnade Leksand efter stridigheterna med Kjell Kruse och Tore Jobs.

Niklas Czarnecki, 52 år

PLUS: Har ingen tidigare koppling till Leksands IF. Kan därmed absolut komma in med ny energi och nya ögon. Var sportchef två år i Vita Hästen mellan 2015-17. Räddade i våras kvar Karlskoga som tränare men fick lämna då nya tränare redan var klara inför den här säsongen. Har sagt i intervjuer att han fått blodad tand. Han är arbetslös.

MINUS: Våren 2017 sa han upp sig från sportchefsjobbet i Vita Hästen efter en turbulent säsong med stridigheter internt. Det var oenigt om ledarskapet i klubben. Med tanke på Leksands storlek som förening och tidigare turbulenta händelser är det oklart om han är rätt man på rätt plats.

Rickard Wallin, 38 år

PLUS: Välkänt namn som lär ha ett enormt kontaktnät efter sin tid som spelare och år som expert i MTG-huset. Visat sig ha ett bra hockeyöga under sin tid på Viasat, är vältalig och verkar vara en stor team player.

MINUS: En FBK:are i Leksands IF? Nej, det skulle inte accepteras.

Kim Martin, 32 år

PLUS: Målvaktsikonen har efter avslutad spelarkarriär varit med och fört Linköping till toppen av SDHL som GM. Dessutom agerat expert i Discovery. Ett av svensk hockeys största namn, utan tvekan. Skulle vara piggt och fräscht om LIF vågade satsa på en kvinna i GM-rollen. Det skulle vara revolutionerande.

MINUS: Rotad i Linköping sedan flera år tillbaka och verkar vara fast besluten på att ta hem SM-guldet tillsammans med coach Madeleine Östling innan något nytt väntar. Tyvärr går det nog att konstatera att LIF inte skulle våga plocka in Martin heller.

Jan-Axel Alavaara, 43 år

PLUS: Samlat på sig en mängd erfarenhet senaste åren och varit verksam som tränare, scout och GM i olika klubbar. Numera huserar Alavaara i tyska klubben Adler Mannheim. För Hockeypuls berättade han tidigare i höst om sin nya tjänst, som verkar likna den Leksand vill införa. Klarar av att jobba under press och det skulle han sannerligen få göra som GM i LIF också.

MINUS: Planen är att bosätta sig i Örnsköldsvik framöver. Frågan är bara när. Oklart hur länge kontraktet med Adler Mannheim sträcker sig.