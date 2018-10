Måldebutanter i fokus när Leksand dominerade Almtuna: "Superviktigt för laget"

LÄS MER: Så var Almtuna–Leksand minut för minut

Almtuna på bortaplan har historiskt sett varit en tuff uppgift för Leksand. Inledningen den här gången blev också en mardrömsliknande upplevelse med märkliga puckstudsar som höll på att leda till ett självmål.

Bara några minuter senare gjorde hemmalaget 1–0 i numerärt underläge.

Sedan förändrades allt. På 87 sekunder hade Leksand vänt underläge till ledning med 1–2 efter mål av Anton Karlsson och Tobias Forsberg, första målet för säsongen för båda.

LIF gjorde även 1–3, Anton Karlssons andra för kvällen, och 1–4, lagkapten Martin Karlssons första mål för säsongen.

Då hade bara 13 minuter spelats. Almtuna reducerade till 2–4 i slutet av perioden.

Men, Leksand fortsatte dominera spelet i andra perioden och då kom även lagets femte mål. Även det här målet av en måldebutant: backen Ben O'Connor.

I tredje perioden fullbordade Linus Perssons vikarie, Anton Karlsson, karriärens första hattrick som senior då han kom fri på framspelning av Oskar Lang efter en utvisning.

Slutresultatet blev 6–2 för LIF.

Matchens grej:

MÅLDEBUTANTERNA. Hattrick av Anton Karlsson och sedan Martin Karlsson, Tobias Forsberg samt Ben O'Connor. Alla hade en sak gemensamt inför matchen. Ingen hade gjort något mål. Nu kom säsongens första mål för alla i den där kvartetten. Det är förstås ingen hemlighet att det är superviktigt för laget inför fortsättningen.

Matchens miss:

ALMTUNAFÖRSVARET. Efter bara 13 minuters spel hade målvakten Arvid Ljung släppt in fyra mål. Men, hemmaförsvaret var under all kritik. Leksand var visserligen riktigt bra men utespelarna i Almtuna var inte så mycket till hjälp för målvakterna i hemmalaget. Marcus Ragnarsson tog en tidig timeout och beordrade sina spelare att tävla i egen zon också. 21 sekunder gjorde Martin Karlsson 1–4 för LIF som fick en gratispuck av en hemmaspelare.

Matchens tre bästa spelare:

1. Anton Karlsson, Leksand

Linus Perssons vikarie i succékedjan med Oskar Lang och Thomas Valkvae-Olsen imponerade stort mot Almtuna genom att göra sina tre första mål för säsongen. Betyder mycket för självförtroendet.

2. Oskar Lang, Leksand

Den formstarke LIF-forwarden fortsätter att vara en av de bästa utespelarna i LIF. Bakåt ryggen-passningen till Anton Karlssons 3–1-mål är ingenting att skoja om. Ja, inte heller framspelningen till Karlssons hattrick-mål i tredje perioden. SHL-klass.

3. Ben O'Connor, Leksand

Han har skjutit, skjutit och skjutit i matcherna. Mot Pantern fick han ett mål bortdömt. Men nu fick britten Ben O'Connor till slut äntligen få göra sitt första tävlingsmål för Leksand i Hockeyallsvenskan. Vilken lättnad för LIF-backen.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

Almtuna IS–Leksands IF 2–6 (2–4, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (7.36) Erik Santesson (Stefan Lassen, Måns Hermansson), spel fyra mot fem, 1–1 (8.25) Anton Karlsson (Jon Knuts, Oskar Lang), spel fem mot fyra, 1–2 (9.03) Tobias Forsberg, 1–3 (12.39) Anton Karlsson (Oskar Lang), 1–4 (13.00) Martin Karlsson, 2–4 (18.52) Adam Thilander (Oscar Milton), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–5 (30.38) Ben O'Connor (Daniel Gunnarsson, Tor Immo).

Tredje perioden: 2–6 (47.17) Anton Karlsson (Oskar Lang).

Skott: 14–32 (4–12, 4–16, 6–4).

Utvisningar: Almtuna 3x2, Leksand 3x2.

Domare: Richard Magnusson.

Publik: 2585.