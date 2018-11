Simm: Agentens ord är befriande i en värld där allt ofta sker helt utan eftertanke

Alla LIF-supportrar kan lugnt sitta kvar i båten.

Succémannen Oskar Lang blir kvar i Leksand hela säsongen ut – enligt både Oskar själv och hans agent.

Jag fick en välbehaglig känsla när jag läste agenten Marcus Isakssons uttalande om Langs framtid... Eller ja, rent generellt om alla hans klienter.

Han sa:

"Hela hockeyn är uppbyggd på att allt ska ske nu och att det ska vara bråttom. Du ska spela så högt upp som möjligt så tidigt det bara går. Finns det något som skadar en hockeykarriär är det att inte få spela. Det spelar ingen roll vem man är eller vilken liga man spelar i."

I en värld som är så sönderkommersialiserad är uttalandet för mig en väckarklocka. Inte bara för spelaragenter i ishockey utan även exempelvis fotboll. Det spiller givetvis även över på flera arbetsplatser i olika områden. I många fall, kan det tyckas, utan eftertanke, kutar man på i rasande tempo i ekorrhjulet som någon gång rimligen borde in på reparation, eller hur?

Vi lever i en tid där många känner stress och press, oavsett om du är elitidrottare eller vanlig arbetare, och det blir svårt att finna tid till reflektion över sin tillvaro.

Det som Oskar Langs agent gör känns modernt, nämligen att försöka mana till lugn.

Det känns befriande – och han har täckning för sitt resonemang.

När jag tittar på hans klientlista är det många som varit i respektive klubb länge.

Några exempel är: Joakim Nygård, Per Åslund, David Lilja, Marcus Nilsson och även Pontus Åberg (som visserligen gjorde ett år i Färjestad innan NHL).

Det här låter som en enda stor hyllning till Marcus Isaksson. Men, det som gör mig så glad och tacksam är att det ändå finns människor som vågar gå emot den starka strömmen och bryta ett mönster.

Jag blev så nyfiken att jag gick in på hans hemsida – och där har han ett citat:

“Life is a Journey not a Race. The idea is not to get to the NHL first but rather stay the longest”

Jag undrar vad det hade haft för betydelse för framför allt unga talangfulla spelare med agenter som så uppenbart sätter människan i främsta rummet?

Men jag hoppas att det kan bli en trend att våga låta varandra stanna upp, tänka till och inte ha så jäkla bråttom.

Är du exempelvis 24 år och slår igenom stort har du fortfarande en stor chans till många år i NHL.

Hur många kan skryta om det?