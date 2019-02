När Niklas Eriksson hjälpte Mora till SHL: "Hur hade det sett ut om vi inte hade gjort vårt bästa i den matchen?"

– De gångerna vi har åkt ut är såklart de tuffaste minnena och de tråkigaste från i min karriär i Leksand. Samtidigt så kom vi tillbaka båda gångerna. Vi byggde vidare på det lag vi hade – det gick att göra på den, nu blir lagen sönderköpta men då hade många lojalitet och ville spela tillbaka Leksand – så vi hade ett riktigt bra lag. Jag kommer framför allt ihåg första gången när vi vann mot AIK med 6–0 på hemmaplan och var klara för elitserien. Det är ett av de roligaste minnena i Leksandströjan, säger Niklas Eriksson.

Den andra gången Leksand åkte ur elitserien gick Mora IK upp. I Mora spelade Niklas Erikssons lillebror Marcus, som hade stor show i mötet lagen emellan i Smidjegrav.

– Det var speciellt förstås. Under själva matcherna tänker man inte så mycket på vem man spelar emot, men det blev mycket snack runt omkring. Inte minst eftersom brorsan gjorde fyra mål i den matchen – jag har blivit påmind om den matchen många gånger.

– En bidragande orsak att Mora gick upp var att jag gjorde målet mot Skellefteå (i sista omgången när Leksand inte hade något att spela för) som gjorde att Skellefteå inte gick upp. Jag ser det om så att då var Mora värda att gå upp den gången.

Min filosofi har alltid varit att göra det bästa i varje match och prestera på den högsta nivå jag kan göra. Jag har aldrig känt någonting annat än att jag gjorde det jag förväntades göra.

– Det blev som någon form av symbolik att vi hjälpte Mora den gången, men vi gjorde bara vad man kan begära av ett lag. Hur hade det sett ut om vi inte hade gjort vårt bästa i den matchen? Det hade inte sett bra ut för Leksands IF.

Niklas Eriksson spelade tillbaka Leksand ytterligare en gång, sedan avrundade han spelarkarriären i Italien.

Därefter tog han klivet över till att bli juniortränare i Leksand tillsammans med förre lagkamraten Christer Olsson.

Var det ett naturligt steg för dig att ta?

– Nej, helt naturligt var det inte. Jag hade funderat på det som spelare, jag jobbade ofta på sommarhockeyskolorna och trivdes bra och tyckte det var kul. Men jag hade tankar på att byta spår helt och bli lärare, men så fick jag förfrågan om att börja jobba med Leksands juniorer. Där handlar mycket om att utbilda och utveckla spelare. Det blev en ganska naturlig och bra övergång och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det valet.

– Vill man bli tränare är det en fantastiskt bra start att jobba med juniorer och hockeygymnasium och verkligen jobba med grunder. Vi hade också väldigt många roliga killar att jobba med och fick vinna ett SM-guld med juniorerna, det ett minne jag rankar väldigt högt i Leksands IF.

Det andra året fick juniortränarna kliva in i A-laget mitt under kvalserien för att försöka rädda kvar klubben i SHL.

– Det var en erfarenhet att slängas in i hetluften men vi hade inte rätt erfarenhet på den nivån. Jag valde att se det som någonting att ta med sig i sin tränarkarriär. Vi lyckades inte vända den kvalserien, men det var en lärdom där och då. Sedan var jag kvar med juniorerna ett år till medan Christer blev assisterande till Leif Strömberg.

Niklas Eriksson provade lyckan ett år i Norge innan han kom till Almtuna och fick sitt riktiga genombrott som tränare.

– Almtuna var en perfekt utmaning för mig. Vi hade ett riktigt bra ledarteam med Marcus Ragnarsson som gammal NHL-spelare, jag med min erfarenhet, Tobias Persson som är i Djurgården nu och var ung och hungrig då men redan en väldigt duktig ledare och Björn Danielsson som sportchef. Det teamet rankar jag väldigt högt, vad vi gjorde och hur vi jobbade, säger Niklas Eriksson.

Efter tre och ett halvt år fick han lämna mitt under en säsong och tänkte ta en paus från hockeyn, men ödet ville annorlunda.

– Då hörde Örebro av sig, bara någon dag efter, och ville ha in mig i teamet där. Då blev det snabba ryck igen och jag kom in i en dramatisk period i Örebro. Johan Tornberg och Lars Ivarsson var tränare men fick lämna efter bara ett par dagar. Då kom Petri Liimatainen och Niklas Sundblad in istället, så jag jobbade i tre olika tränarkonstellationer på kort tid – det var en väldigt speciell säsong.

Niklas Eriksson har blivit kvar och under innevarande säsong fick han möjligheten att kliva fram som huvudtränare för Örebro.

– Jag trivs förträffligt med organisationen så det var naturligt att tacka jag när frågan kom. Så där är jag nu tillsammans med Henrik Lövdahl och Jörgen Jönsson. Vi tänker ganska lika och kan resonera på ett bra sätt. Vi är också lugna och trygga personer. Jag har flest matcher i Leksand, Henrik flest matcher i Örebro och Jörgen flest matcher i landslaget. Framtiden får visa om vi är för lika, men både Henrik och Jörgen är hockeysmarta och har bra idéer.

Huset i Leksand har Niklas och frun Carol kvar. Det är uthyrt för tillfället och barnen är utflugna. Sonen Kalle spelar hockey i USA. Dottern Lovisa studerar i Linköping.

– Leksand har varit en stor del i hela familjens liv. Det har gett Kalle och Lovisa fantastiska möjligheter under uppväxten. Vi har aldrig behövt skjutsa dem men de har ändå fått vara väldigt aktiva inom idrotten. Kalle har hållit på med fotboll och hockey och Lovisa höll på med gymnastik, så det har varit jättebra för dem. Vi får se vad som händer i framtiden, men någonting ska vi ha kvar i Leksand. Vi har pratat om ett sommarhus.

Familjen och vännerna vid sidan av hockeyn har också haft stor betydelse i Niklas Erikssons liv.

– De har betytt oerhört mycket för mig, säger han.

50-årsdagen firas inte med någon fest. Visserligen kommer familj och vänner på en stillsam bjudning efter säsongen men firandet består i att efter hockeysäsongen ta med Carol och Lovisa till USA för att hälsa på Kalle och vara tillsammans med familjen.

Vad har du för mål med de kommande 50 åren?

– Med det jobbet jag har så kan jag hela tiden utvecklas. Jag tycker om att utveckla mitt ledarskap i alla sammanhang. Sedan cyklar jag väldigt mycket som hobby, vissa stunder har det blivit mer än en hobby. Där finns det några intressanta mål, att ta sig upp för vissa berg och genomföra vissa strapatser.

Men först ska Niklas Eriksson göra allt för att Örebro ska sluta före Mora och Timrå i SHL och på så sätt undvika kval för att hålla sig kvar i högsta serien.

– Det kommer bli en kamp ända in i slutomgångarna, tror han.

Fakta: Niklas Eriksson

Ålder: Fyller 50 år den 17 februari.

Familj: Hustrun Carol, dottern Lovisa, sonen Kalle.

Bor: I Örebro och Leksand.

Intressen: Cykling, familjen och så är musiken är ett stort intresse. Jag läser rätt mycket böcker också.