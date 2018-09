Sandberg: SDHL är med två undantag jämnare än någonsin

Leksand gör en stockholmsweekend för att möta tvillingklubbarna Djurgården och AIK.

Leksand åker dit med gott självförtroende efter att ha pulveriserat Linköping senast. Först att möta för Leksand blir Djurgården.

Djurgården ser ut att må bra, men man saknar poäng i årets seriespel. Djurgården har dessutom bara gjort tre mål på sina tre matcher. Det ska erkännas att man mött Luleå två gånger och att man faktiskt är det enda lag som gjort mål på just Luleå. Men det räcker inte som förklaring. Nu måste det hända något och kanske passar Leksand bra att möta.

Leksand spelar en snabb och effektiv ishockey just nu. Tvekar inte, tvivlar inte och lag som uppträder så är alltid svåra att slå. Djurgården behöver inte spela under press med andra ord.

AIK tar sig an Leksand på söndag och även det blir en match att se fram emot. AIK kommer allt närmre det spel som Jared Cipparone efterfrågat hos sitt lag och när AIK spelar som bäst är man ett mycket bra hockeylag. Deras stora utmaning är snarare att spela bra under längre stunder av matcherna. Den dag AIK är sitt bästa jag under 60 minuter kommer man att vara ett oerhört svårslaget lag.

Leksands, tränare Ulf Hedberg, satte upp ett eget mål om att Leksand skulle vinna fyra av sina första fem matcher och för att det ska bli verklighet krävs det två segrar i Stockholm. Jag är tveksam till att han får fira att laget infriat hans mål, men å andra sidan trodde jag inte att Leksand skulle köra över LHC på det sätt som man gjorde förra helgen.

Det är fler lag som spelar. Luleå/MSSK åker till Vilhelmina för att möta SDE två gånger om den här helgen. Något annat än två norrbottniska segrar i Västerbotten är inte att vänta. Jag äter inte upp en hatt om jag har fel då jag inte kommer att ha fel. Tror jag.

Brynäs åker söderut i dagarna tre. Efter den match som blev en sorts blandning av Erika Grahm-känslor och Jennifer Wakefield-nyfikenhet kan nu laget andas ut. Nu kan man fokusera på matcherna mot HV71 och Göteborg. Även om Brynäs inte riktigt fått igång det spel många förväntat sig är det mycket som talar för att den här helgen kan bli startskottet för det nya Brynäs.

HV71 på bortaplan har krysstämpel på sig, men jag undrar om inte Brynäs ändå tar den här matchen? Laget har fått in Wakefield och det är nu det på allvar börjar. Brynäs fortsätter till Göteborg och väl där möter man ett GHC som i år ser ut som det lag alla trodde att man skulle möta ifjol. GHC har mycket att arbeta med på isen. Nästan allt faktiskt. Har man fått ordning på det sedan den senaste matchen? Nej. Det blir två segrar för Brynäs.

Nå. Vad har vi kvar? Unga Modo möter på söndag ett SDE som varit och förlorat två matcher i Luleå. Jag utfäster en liten varning för SDE trots att jag håller Modo som favoriter. I likhet med AIK är SDE ett skickligt lag i sina bästa stunder. Har dom tillräckligt många sådana stunder på söndag ger jag SDE en hygglig chans. Äh. Jag ger dom en bra chans mot ett Modo som är lätt att tycka om. Ett Modo som kanske överraskar många den här säsongen. Också.

Helgen avslutas med Linköping - HV i SAAB Arena. Linköping som än så länge inte motsvarat förväntningarna varken när det gäller poäng eller spel. Klubbens guldmålsättning ligger fast - och varför skulle den inte göra det? På söndag får LHC tillgång till sina superimporter Lara Stalder och Sidney Morin.

Ni märker. SDHL börjar ta form och alla lag vill vara med i vad som kan komma att bli ligans jämnaste säsong någonsin. Det är bara två lag som inte bryr sig om den profetian än så länge. Luleå och Göteborg har andra planer. Än så länge.

Erik Sandberg