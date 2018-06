SDHL smygstartar med ett förväntat toppmöte fredagen den 7:e september. Då tar Linköping emot Luleå på hemmaplan.

Sedan fulländas de första omgångarna under resten av helgen.

SÅ SPELAS PREMIÄROMGÅNGARNA

Fredag 7 sep 19.00 Linköping HC - Luleå HF Lördag 8 sep 15.00 AIK - Luleå HF16.00 Leksands IF - SDE HF16.00 Göteborg HC - MODO Hockey Söndag 9 sep 12.00 HV71 - MODO Hockey14.00 Brynäs IF - SDE HF14.00 Djurgårdens IF - Luleå HF15.30 Linköping HC - Göteborg HC