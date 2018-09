Bailey matchhjälte för Mora – avgjorde i förlängning: "Ett stort steg framåt"

LÄS ÄVEN: Bailey matchvinnare i Jalas Arena – så var matchen mellan Mora IK och Malmö Redhawks

Ett Mora som förlorat sin första match mot Örebro i ena ringhörnan, ett Malmö som skulle göra sin första SHL-match för säsongen i den andra.

Upplagt för en holmgång mellan ett revanschsuget MIK och ett premiärpeppat Mif, således. Och även om det inte direkt slog gnistor om matchen höll i varje fall Mora bra fart inledningsvis.

Under en fin sekvens efter knappa fyra minuter spelade hotade MIK Malmökeepern Christopher Nihlstorp flera gånger om. Robin Johansson kom fri, Oskar Svanlund direktsköt och Emil Aronsson bökade framför mål. Men Moraavsluten skvallrade alla om samma sak: ineffektivitet.

Och när Malmö fick chansen i matchens första powerplay visade skåningarna upp en än värre oförmåga i offensiv zon. Mora fick heller inte till spelet i numerärt överläge strax därefter, och första perioden slutade mållöst.

Tidigt i den andra bröt Mif mönstret i powerplay. Bara 27 sekunder efter paus friställde Björbosonen Emil Händemarks passning Emil Sylvegård som från nära håll lyfte in 1–0 till gästerna.

Malmö fick energi av målet och hade en fin sekvens minuterna efteråt, och fick en ny chans i powerplay sex minuter in i andra när Moras nyförvärv Ryan Johnston visades ut för interference. Men gästerna gjorde inga fler mål, och perioden hade slutat mållöst om det inte vore för att Michael Keränens långa passning hanns upp av Andrew Rowe. En passning in till Mathias Bromé och en retur senare hade kanadensaren petat in 1–1-pucken – med 41 sekunder kvar att spela av den andra perioden.

Mora tog med sig energin från kvitteringen in i den tredje perioden och sköljde över Malmö i anfallsvåg efter anfallsvåg. Oskar Svanlund kom nära, Matt Baily likaså – men det oavgjorda resultatet stod sig det massiva Moraövertaget till trots. I slutsekunderna kom Malmös Frederik Storm loss i ett friläge, men Christian Engstrands räddning tog matchen till förlängning.

Väl där fick Moras Michael Keränen ett friläge, men hans slagskott gick rakt på Nihlstorp. Även Mathias Bromé fick ett friläge, men slogs bryskt omkull av Tobias Ekberg – utan åtgärd från domarna.

Men Mora fick snabb revansch kort därefter när Michael Haga drev upp pucken och serverade Matt Bailey som skickade in matchavgörande 2–1.

– Jag fick en fin pass av Haga och mitt skott gick in, det var huvudsaken. Det här var ett stort steg framåt för oss, sa matchhjälten Bailey till C More efter Moras första seger för säsongen.

Matchens miss

Ineffektiviteten

Att de båda lagen var som ofarligast i spel i numerärt läge – frånsett Malmös 1–0-mål – var talande i en målsnål match med flera missade chanser. Att målen kom efter avslut en meter från mållinjen sade något, det också.

Matchens grej

Jens Olsson vs ispojkarna

Förra säsongen blev Malmöbacken Jens Olssons handgemäng med en av Moras unga isskrapare en snackis i hockeysverige. I en tämligen andefattig match var det därför brejken halvvägs in i perioderna som piggade upp. Det gick ett sus genom publiken när Moragrabbarna kom in för att skrapa isen, men någon ny batalj blev det aldrig. Jens Olsson satt i båsen när isskraparna gjorde sitt, och det var kanske bäst så...

Matchen tre bästa spelare

1. Christian Engstrand, Mora

– Att han är viktig för Mora visste vi sedan tidigare. Mot Malmö släppte han bara in ett mål – ett friläge – på 26 skott. Och när Malmös Frederik Storm kom fri i slutsekunderna av tredje perioden svarade östgöten för ännu en matchavgörande räddning.

2. Robin Johansson, Mora

– En slitvarg för Mora. Skapade en rad chanser med sin frejdighet framåt, men slet även hårt i defensiven. Inte minst när Malmö fick chansen att avgöra matchen med ett sent powerplay i den tredje perioden.

3. Christopher Nihlstorp, Malmö

– Malmömålvakten fick dålig hjälp av försvaret vid Rowes mål. I övrigt gjorde han en stormatch, och svarade för flera viktiga räddningar när Mora vräkte på framåt i tredje periodens inledning.

MATCHFAKTA/SHL

Mora IK–IF Malmö Redhawks 2–1 e. fl. (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Andra perioden: 0–1 (20.27) Emil Sylvegård (Fredrik Händemark, Konstantin Komarek), spel fem mot fyra, 1–1 (39.19) Andrew Rowe (Mathias Bromé, Michael Keränen).

Fjärde perioden: 2–1 (63.26) Matt Bailey (Michael Haga, Kevin Gagné).

Skott: 38–28 (11–7, 9–12, 15–7, 3–2)

Utvisningar, MIK: 6x2. MIF: 4x2.

Publik: 3911.

Domare: Mikael Sjöqvist och Wolmer Edqvist.