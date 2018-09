Kvalhjälten Engstrand påminns om tabbarna – ett halvår senare: "Det enda jag hört sen dess"

Det började med en svag retur som Johan Porsberger kunde skjuta 1–0 till gästande Leksand på. Det fortsatte med ett par svaga ingripanden till när Mora föll med 2–5 i den första SHL-kvalmatchen i bäst av sju i våras.

Efteråt var Christian Engstrand så besviken att han valde att inte prata med media.

– Jag brukar gå och snacka med reportrarna, oavsett om vi vinner eller förlorar. Men den gången var jag så förbannad, så jag hade bara sagt något dumt, säger Christian Engstrand och skrattar.

– Det var drygt att förlora den match då vi kanske var som bäst spelmässigt. Leksand gjorde mål på vartannat skott kändes det som.

Hockeypuls tar upp Moramålvaktens olyckliga kvalstart i samband med hans intervju på Vasateaterns scen under SHL:s upptaktsträff i Stockholm häromveckan. För C Mores expertkommentator Sanny Lindström berättade Christian Engstrand om hur minnet av hans svaga insats i kvalmatch 1 fortfarande gäckar honom – trots att nästan ett halvår har passerat och Mora klarade sig kvar i SHL via fyra raka segrar.

– Jag har fått höra om det sen dess: "Du, bra att ni fixade kvalet – men vad gjorde du i första matchen?", kan folk fråga en, säger Christian Engstrand och skrattar.

– Det är både folk på stan, men framför allt från media som jag påminns om matchen. Av någon konstig anledning hänger det kvar.

Och nu påminner jag dig igen...

– Haha ja, men jag släppte det dagen efter. Fast folk verkar inte riktigt göra det. Alla får så klart ha sina egna åsikter, men hade jag stått och tänkt på hur dåligt det gick i första matchen kanske vi hade förlorat i stället. Som tur är mognar man med de erfarenheter man samlar på sig under en karriär. Hade jag varit 19-20 hade jag garanterat grävt ner mig ännu mer efter en sån insats, säger 29-åringen som snabbt riktade om fokus till match 2.

– Det gäller att släppa det och gå vidare, så på vis är det skönt med ett kvalspel eftersom det är matcher varannan dag.

Men en kvalfylld avslutning på säsongen är mest av allt en pina, tillstår Engstrand.

– Vi steppade upp till andra matchen och tog tag i det. Det var skönt att ta tillbaka initiativet, men det är inte roligt att spela kval. Man går mest runt och har ångest i två veckor. Att spela ett SM-slutspel är ingenting i jämförelse. Visst är det tråkigt att åka ur i en kvartsfinal, men att spela ut ett lag ur en serie är betydligt värre.

Mora IK bottentippas även den här säsongen av såväl ishockeytyckare som spelbolag. Något östgöten Engstrand hoppas laget ska kunna vända till sin fördel.

– Vi är små i sammanhanget, det vet vi om. Men att så många tror att vi hamnar i botten får vi se som tändvätska. Nu ska vi visa de jävlarna att de har fel.

