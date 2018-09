Mora bottentippat igen – men inget nytt promenadlöfte från Lindström: "Vågar inte"

Förra säsongen klarade sig nykomlingen Mora kvar i SHL genom att besegra derbyrivalen Leksand i kvalet. Några större chanser att undvika ett nytt kvalspel till våren tycks inte den samlade hockeyexpertisen ge Mora heller i år.

Tänk Sam Hallam, han har ingenting att jobba med i Växjö, han är bäst på allt och kan bara sitta och röka cigarr.

– Mats Lusth

Under tisdagen höll SHL sin årliga upptaktsträff på Vasateatern i Stockholm, och på scenen redovisades C Mores Sanny Lindströms grundserietips. Expertkommentatorn tippar nykomlingen Timrå som tabelljumbo, medan Mora placeras som nästjumbo. I topp placerar Lindström Växjö, och tio av de fjorton tränarna tippar i C Mores enkät att de regerande mästarna från Småland försvarar sitt SM-guld.

Mats Lusth tog bottentipset med ro när han intervjuades av C More på Vasateaterns scen.

– Det är väl inte ofta den där har rätt, skämtade Lusth om Lindström som förra säsongen tippade grundserietvåan Djurgården på en 12:e plats.

– Och det är väl skönt att ha något att jobba med. Tänk Sam Hallam, han har ingenting att jobba med i Växjö, han är bäst på allt och kan bara sitta och röka cigarr, sa Lusth och rev ner skratt i salongen.

Vi får se det som tändvätska. Vi ska visa de jäklarna att de har fel som tippar oss i botten.

– Christian Engstrand

För Hockeypuls utvecklade Mats Lusth sina tankar kring förhandstipsen.

– Det är ingenting jag lägger någon större vikt vid. Media gillar ju att spekulera, jag fokuserar på det jag kan påverka.

Vägen bort från kvalspel går via ett modigt spel, menar Lusth. Han återkom till sitt "rock'n'roll"-tema uppe på scenen.

– Inom våra ramar vill jag ha spelare som vågar göra saker, som vågar misslyckas. Jag hänger ingen spelare som missar en passning eller en dribbling, så länge han tar jobbet hemåt. Vågar vi inte ute på isen så utvecklas vi heller aldrig som lag.

MIK-målvakten Christian Engstrand hoppas att hans lag kan vända de låga förväntningarna sin sin fördel.

– Vi får se det som tändvätska. Vi ska visa de jäklarna att de har fel som tippar oss i botten, säger Engstrand.

Ett års erfarenhet av SHL-spel tror Christian Engstrand kan tala för att Mora undviker någon av de två bottenplaceringarna som innebär negativt kval – och i stället kan blicka upp mot en topp tio-placering som ger en plats i åttondelsfinal.

– Att vi har fått ett års erfarenhet är viktigt. Jag minns omställningen i fjol när vi började borta mot Frölunda och hade 20–2 i skott emot oss i första perioden. Nu är vi bättre förberedda på vad som väntar, säger 29-åringen som vill göra allt för att undvika ett nytt kvalspel till våren.

– Ja, man går ju runt och har ångest i fjorton dagar när man kvalar neråt.

Och så vill han gärna trycka till Sanny Lindström.

– I fjol skrev han att han skulle gå från Mora till Leksand, i Moratröja, om vi klarade oss utan kval. Jag skulle gärna se honom göra den vandringen till våren om han ger det löftet igen (skratt).

Men något nytt Morautspel kommer inte Lindström med när Hockeypuls frågar honom.

– Nej, jag vågar inte säga så i år igen.