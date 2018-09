Mora chanslösa mot effektivt Djurgården – aggressiva forceringen blev för tuff

Mora fick hänga på ett Djurgården som tidigt tog ton på Hovet. Redan efter 25 sekunder smackade Daniel Brodin in 1–0. Ett resultat som stod sig fram till pausen. I period två satte Stockholmarna in ett ryck av guds nåde och fullkomligt demolerade ett Mora som fick svårt att hålla tätt bakåt. Jacob Josefson, Sebastian Strandberg och Emil Bemström skapade ett behagligt läge inför den avslutande perioden där hemmalaget mer eller mindre kunde bevaka segern över målsnöret.

Marek Daloga lyckades reducera med en riktig projektil i avslutningen av matchen – men för helheten gjorde detta ingen större skillnad för Moras del.

"Missen"

Gagnés styrning

Det var långt ifrån Kevin Gagnés mening, men målet kom i ett skede då matchens momentum stod och vägde på ett ben. Fyra minuter in av andra pressade Djurgården på hårt för att utöka sin dåvarande 1–0-ledning. Jacob Josefson sköt då ett skott från blå, som skulle gått utanför, men som istället träffade Morabacken, som olyckligt styrde in pucken med sin överkropp in bakom egen målvakt.

Taskig tajming precis efter att Mora haft chansen i PP.

"Grejen"

Dick Axelsson perfekta flippmacka

Jamen, herregud och hjälp mig till hörnet. Passningen till Djurgårdens 3–0-mål var visserligen ingen rolig historia sett från Morabåset synvinkel, men likväl var det vackert. Dick Axelsson tog in pucken över offensiv blå, flippade sedan fullständigt exemplariskt över en uppoffrande Kevin Gagné, fram till Sebastian Strandberg som satte ett så hårt skott bakom Engstrand att det skakade i plomberna. Skolboken.

Matchens tre bästa spelare

Jacob+Jakob

Det pratades inför SHL-starten om vilken viktig spelare Jacob Josefson skulle kunna bli för Djurgården – om han bara fick det att stämma. Såhär långt har han visat vilka kvalitéer han besitter och mot Mora blev det högsta betyg.

Alltså mycket väl godkänd – tillsammans med kollegan Jakob Lilja som också var strålande i duopar med Josefson under kvällen.

Adam Reideborn

Reideborn var otroligt nära att hålla nollan och var långt ifrån sysslolös. Flera gånger räddade han i viktiga lägen och ändå fram till matchminut 55 höll han tätt...

Marek Daloga

...ändra till Slovaken från Mora levererade sin projektil i slutminuterna. Daloga höjde klubban och skickade iväg den lilla svarta i ljusets hastighet, in bakom Reideborn, som inte hade en chans att se den raketen.

Matchfakta, SHL

Djurgårdens IF–Mora IK 4–1 (1–0, 3–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (00.25) Daniel Brodin (Jakob Lilja, Jacob Josefson)

Andra perioden: 2–0 (24.45) Jacob Josefson (Linus Hultström), 3–0 (29.54) Sebastian Strandberg (Dick Axelsson, Emil Bemström), 4–0, (34.35) Emil Bemström (Jakob Lilja, Jacob Josefson) i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 4–1 (55.07) Marek Daloga (Adam Masuhr, Robin Johnsson) i spel fem mot fyra.

Skott: 36–21 (13–8, 8–7, 15–6)

Utv: DIF: 4x2 min, MIK: 3x2 min

Publik: 6057

Domare: Mikael Sjökvist Tobias Björk