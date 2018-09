Skadade kaptenen Adam Masuhr om sin benskada: "De sydde ihop mig fint"

TV: Hör kaptenen själv berätta om skadan mot Modo.

Moras Spelarfacit inför sista SCA-matchen mot Björklöven blev en tunn trupphistoria och det kändes onekligen lite näpet inför nedsläpp.

Niki Petti, Oskar Svanlund, Michael Keränen, Tomas Skogs, Daniel Grillfors (skadad sedan innan cupen) och Joakim Lilliehöök kunde alla ses sitta på ena långsidan istället för i båset.

Liksom kapten Adam Masuhr som bekräftade den skärskada som sportchef Anders Forsberg berättat om tidigare för Hockeypuls.

– Jag brukar inte prata så mycket om det där men visst, det är en lite skärskada därnere på benet, men jag tror inte det är så farligt. Jag är snart tillbaka.

– Dom sydde ihop mig fint, så det kommer bli strålande det här, berättar Morakaptenen.

Även om man i matchen mot Björklöven lyckades hämta igen både 0–2 till 2–2 och 2–4 till 4–4 så föll man tillslut i förlängningen.

Målen framåt tar man med sig som ett positivt kvitto från cupen.

Men de i omvänd riktning hade kunnat vara betydligt färre, enligt Adam Masuhrs analys.

– Vi är klart nöjda att vi sprätt in lite baljor men det är väl inget att sticka under stolen med att vi gärna hade släppt in lite färre. Man får inte dra för höga växlar från försäsongen, men vi hade väl inte riktigt tänkt oss det här målsnittet bakåt.

– Jag litar på vad vi håller på med, jag tycker att vi har läget under kontroll. Vi vet vad vi har att jobba på, vi står inte och är helt borta.

Näst på tur väntar ett par dagar träning innan Brynäs står för motståndet, den här gången i Borlänge ishall.

Med största sannolikhet ser vi ut att ha Adam Masuhr på is tills dess.

– Ja, det skulle jag tro, avslutar han.