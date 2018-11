Sprutar in poäng i J20 och har dominerat i J18 och tredje gången gillt – så går det för juniorerna i Moras A-lag

Fem juniorer har fått speltid hittills i A-laget. Samtliga har gått poänglösa – i SHL-sammanhang. Men samtliga varvar spel i den svenska högsta serien med spel i J20- eller J18-laget.

...och såhär har det gått för dem i inledningen på säsongen.

Anton Schagerberg, 19, back

19-åringen kom upp sent för att täcka för en sent anslutande Kevin Gagné. Har allt mer vuxit in i den ordinarie A-lagstruppen. Snittar blott tre minuter och två sekunder i de matcher han fått speltid i och har därför ingen större statistik att tala om, baserat på data. Varit inne på ett mål framåt och ett bakåt, blockat två skott.

Desto mer i kolumnerna efter sju matcher i J20-laget – med sex assist på sju matcher.

Registrerad för spel: 11 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 3:02.

Plus/minus: 0.

Charles Eklund, 17, forward

Fullkomligt sprutat in poäng i både J20 och J18. I J20-laget har det blivit 16 poäng, sju mål och åtta assist, på 14 matcher. i J18 åtta poäng på sju matcher.

Fick chansen att slå sig in i A-laget under tuff skadeperiod, men har bara registrerats för spel i två, endast en med faktiskt istid. Har snittat fyra minuter och 40 sekunder på isen. Fått iväg två skott på mål, utan poäng. Sannolikt heller ingen permanent lösning då samtliga ordinarieforwards är på väg tillbaka lagom till landslagsuppehållets ände.

Registrerad för spel: 2 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 4:40.

Plus/minus: 0.

Isak Garfvé, 16, forward

Dominerar i J18-laget, där han även är kapten, med 23 poäng, 10 mål och 13 assist, på 14 matcher. Har fått chansen både J20 och A-laget, men har där haft svårare att göra poäng.

Är den som har fått allra minst speltid i A-laget, snittar på en minut och 42 sekunder. Utslaget på de byten där Garfvé, liksom Charles Eklund, agerat stöd under Moras skadetunga period – som alltså verkar fortsätta att lyfta egna juniorer istället för att understödja med värvningar av elitseniorspelare.

Registrerad för spel: 3 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 1:42.

Plus/minus: 0.

Adam Edström, 18, center

Flyttades upp från juniorledet och in i ordinarietruppen i år men spelar fortfarande lite parallellt i J20 för att få ihop istid. Gjort sex poäng på sju matcher för juniorlaget.

Har såhär långt fått chansen i tre matcher i SHL men väldigt knapert med speltid, de gånger han väl funnits med i uppställningen. Snittar två minuter och 58 sekunder de gånger han fått snöra på sig matchskridskorna.

Står inte registrerad för något skott på mål.

Registrerad för spel: 3 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 2:58.

Plus/minus: -2.

Matej Galbavy, 20, forward

Slovaken gjorde sin A-lagsdebut redan säsongen 16/17, och flyttades sedan även han upp från J20 inför årets säsong. Var utlånad till BIK Karlskoga efter noll poäng i sex matcher i Mora i fjol.

Detta blir hans tredje år med spel i A-truppen och hittills har han fått chansen i fler matcher än de två tidigare säsongerna tillsammans. Tio gånger har han mönstrat på – men står fortfarande utan utdelning på de fyra skott som han avlossat.

Har spelat fyra matcher med J20-laget och då tryckt in tre mål och en assist. Snittar sex minuter och 12 sekunder på isen i A-laget.

Registrerad för spel: 10 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 6:12.

Plus/minus: -4.

-------------------------------------------------------------------

Övriga juniorspelare som mönstrat

Målvakt, Robin Christoffersson

Plockades in från division 1-laget Malungs IF som backup till Isak Wallin i samband med Engtrands hjärnskakning. Har under sin tid endast fått vakta båsdörren.

Registrerad för spel: 6 A-lagsmatcher.

Istid i snitt/match: 0.

Målvakt, Oliver Norgren

Plockades upp från J20, även han endast som understöd åt Isak Wallin.

Registrerad för spel: 1 A-lagsmatch.

Istid i snitt/match: 0.