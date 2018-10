Tre Moraspelare "specialmärktes" under träning – trotjänaren tillbaka efter sjukdom: "Litar inte riktigt på skären"

Moras bortaturné resulterade i en poäng efter en inledande utskåpning av suveräna Linköping och en marginell övertidsförlust mot Timrå.

Två möten i otajmad samklang med enträgen influensa och magsjuka som vandrat i gruppen sedan en tid.

Under den sista träningen innan avfärd i förra veckan saknades en hel drös spelare – däribland Alexander Hilmerson som inte tillfrisknat nog för följa med.

Varken till Linköping eller mot Timrå.

Under tisdagsträningen var han dock tillbaka från sjuksängen, dit han varit förpassat i en dryg vecka.

– Det blev första träningen på is idag (tisdag) och jag känner mig "good to go".

– Även fast det blir lite ovant när man inte varit på is på en vecka typ. Man tappar vissa grejer fort, litar inte riktigt på skären på samma sätt. Men det tar någon träning så kommer man in i det igen, berättar Moraforwarden.

I övrigt var det full styrka på plats på tisdagsträningen i Mora.

Men med tre små gula frågetecken.

Emil Bejmo, Oskar Svanlund och Adam Edström var nämligen iklädda gula träningströjor, till skillnad från de övriga, klädda i de ordinarie färgerna grått och rött.

Gula träningströjor signalerar vanligtvis att spelare, av olika anledningar, inte får tacklas eller utsättas för alltför fysisk påhälsning av lagkamraterna.

Men idag berodde det på någonting annat.

– Som det ser ut idag, så står killarna med de gula tröjorna utanför våra fyra femmor. Vanligtvis spelar alla i gråa och röda tröjor men just idag valde vi att sätta in en extrafärg.

– Där de fyra första femmorna har grått och rött på sig och de som, just nu, står utanför har gula, förtydligar Moratränaren Daniel Hermansson.

Det finns alltså ingen skada på de här tre spelarna i gult, just idag?

– Nej, det finns det inte. Vi saknar bara våra tre långtidsskadade. (Tomas) Skogs, (Daniel) Grillfors och (John) Persson. Hilmersson var tillbaka efter sjukdom idag och resten som varit sjuka var tillbaka redan innan.

– Så vi är full styrka i övrigt, avslutar Hermansson