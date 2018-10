Trots arenadispens för andra året i rad – Mora IK bättre än Hovet, Scandinavium och Gavlerinken: "Vi är jättestolta"

MER: Mora får dispens för andra året i rad: "De har en klar plan om att kunna uppfylla arenakraven"

Inför årets säsong beviljades Mora IK dispens för andra året i följd, i och med att Jalas Arena inte heller denna gång uppfyllt SHL:s krav.

Klubben har idag fortfarande den långa kravlistan från ligan hängande över sig, där Mora bland annat måste utöka publikkapaciteten med drygt 1000 platser för att hålla måttet.

En svår ekonomisk kalkyl för en liten klubb som Mora IK.

Trots att man enligt ligans kravbild inte har en arena som håller måttet så har klubben, under inledningen av säsongen, ändå lyckats fylla sin "undermåliga" arena nästbäst i hela SHL.

På en specifik punkt.

Tittar en nämligen lite närmare på hur stor procentuell del av arenans maxkapacitet som klubben fyller varje hemmamatch, så är siffran imponerade. Och i dagsläget är endast Örebro Hockey snäppet bättre.

Jalas Arena snittar i nuläget på 4165 betalande hemmafans – alltså 335 personer ifrån fullsatt.

En siffra som innebär att klubben, efter fem spelade hemmamatcher, lyckats snittfylla Jalas Arena till 92 procent.

– Vi är jättestolta över den publik vi har och det är ofta som vi ligger på 90-95 procent av maxkapaciteten. Sett till den aspekten behöver vi ingen ny arena, berättar Moras klubbchef Peter Hermodsson och fortsätter.

– Våran publik är väldigt trogen och det har den varit i många år. Vi har till exempel sålt 2300 säsongskort i år. Det är 10-11 procent av Moras befolkning.

MER: Moras klubbdirektör efter SHL-VD:ns avsked – arenafrågan fortfarande viktig: "Går inte att motivera en halv miljard"

Att man procentuellt lyckats bättre än Djurgården på Hovet, Brynäs på sin Gavlerink och SM–mästarna Växjö i Vida Arena, tror Hermodsson beror på att tidigare FM Mattson, sedan Smidjegrav och nu även Jalas Arena, länge varit en samlingsplats.

På en ort med begränsad konkurrens sett till övriga evenemang

– Människor träffas och umgås i vår arena. Är det hockeymatch i Mora en lördagskväll har vi väl heller inte så mycket att konkurrera med sett till kanske i Stockholm där det kan erbjudas 40 andra evenemang samma kväll, samma tid.

Han lägger sedan till.

– Sen kanske man också ska säga att de där sista hundra platserna som inte fylls under våra toppmatcher oftast handlar om de platser vi måste avsätta på bortastå. Plus ett gäng stolar på sittplats som kan stå tomma för folk inte dyker upp fast man köpt biljett.

Just "stolarna" blev en het potatis efter avancemanget 2016/17, då samme Hermodsson skämtsamt framlade en idé om att sätta pinnstolar i taket för att nå SHL–kravet om antal sittplatser.

Efter två arenadispenser är han dock av samma åsikt.

Antal stolar tycker han även år 2018 är helt ointressant för att utveckla klubben eller arenaupplevelsen.

Han vidhåller att det snarare handlar om att förbättra försäljningsytorna, arrangemanget i stort och att göra Jalas Arena bättre och säkrare rent logistiskt.

För att nämna några av de förbättringsmöjligheter som klubbchefen själv presenterar.

– Vi behöver ingen större arena sett till ett gäng stolar "bara för att", som sen kostar en förmögenhet.

– Problemet för oss ligger snarare i arenans logistik som gör att vi inte blir konkurrenskraftiga nog och att vi inte får den försäljningen man kan väntas få. Arenan är inte kommersiellt uppbyggd, så är det, fortsätter klubbchefen.

Trots de fina publiksiffrorna ligger alltså utmaningarna fortsatt kvar när det kommer till försäljning och ruljans. I dagsläget snittar föreningen drygt 10 kronor per besökare under match, att jämföra med Växjö som ligger på drygt 150 kronor per betalande och matchdag.

– Det spelar ingen roll om vi utökar arenan om vi inte skapar förutsättningar för intäkter. Lägger vi tolv miljoner för att nå 90-92 procent av SHL:s krav, så krävs det ändå 140 miljoner för att nå de sista procenten i arenakravet, det kan vi aldrig räkna hem. Det kan ingen klubb.

– Publikkretsen vi har är fantastiskt trogen som sagt och stolar till både dem, nytillkomna och bortasupportrar, det har vi. Det är flödet i arenan som måste blir bättre och lösningen på det jobbar vi aktivt vidare med, avslutar han.

► Så väl fyller SHL-lagen hemmaarenan procentuellt*

1. Örebro: 93.7 procent (efter tre matcher)

2. Mora: 92.2 procent

3. HV71: 90 procent

4. Frölunda: 89.4 procent

5. Djurgården: 86.3 procent

6. Luleå: 84.6 procent

7. Rögle: 83.2 procent

8. Skellefteå: 82.7 procent

9. Färjestad: 76.8 procent

10. Växjö: 75.4 procent

11. Timrå: 68.5 procent

12. Linköping: 62.7 procent

13. Brynäs: 55 procent

14. Malmö: 47.5 procent

► SHL-klubbarnas arenakapacitet (från störst till minst)*

1. Malmö, Malmö Arena: 13 000

2. Frölunda, Scandinavium: 12 044

3. Färjestad, Löfbergs Arena: 8647

4. Linköping, Saab Arena: 8500

5. Brynäs, Gavlerinken Arena: 8265

6. Djurgården, Hovet: 8094

7. HV71, Kinnarps Arena: 7000

8. Luleå, Coop Norrbotten Arena: 6300

9. Timrå, NHK Arena: 6000

10. Skellefteå, Skellefteå Kraft Arena: 5801

11. Växjö, Vida Arena: 5750

12. Örebro, Behrn Arena: 5500

13. Rögle, Lindab Arena: 5150

14. Mora, Jalas Arena: 4515

► SHL-lagens hemmapubliksnitt (från högst till lägst sett till antal personer)*

1. Frölunda, två hemmamatcher: 10 768 personer

2. Djurgården, fyra hemmamatcher: 6986 personer

3. Färjestad, fyra hemmamatcher: 6645 personer

4. HV71, fem hemmamatcher: 6303 personer

5. Malmö, fyra hemmamatcher: 6175 personer

6. Luleå, sex hemmamatcher: 5336 personer

7. Linköping, sex hemmamatcher: 5335 personer

8. Örebro, tre hemmamatcher: 5155 personer

9. Skellefteå, fyra hemmamatcher: 4796 personer

10. Brynäs, fyra hemmamatcher: 4547 personer

11. Växjö, fyra hemmamatcher: 4340 personer

12. Rögle, fyra hemmamatcher: 4285

13. Mora, fem hemmamatcher: 4165 personer

14. Timrå, 3 hemmamatcher: 4113 personer

*Totalen mellan lagen är inte helt samstämmig eftersom lagen spelat olika antal hemmamatcher.

*Statistiken är framtagen fram till och med 17/10

Källa: SHL.se