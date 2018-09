Tungt skadeläge efter SCA–cupen – så vill sportchef Anders Forsberg förstärka: "Vi ska vara med och nypa honom"

LIVEREPRIS: Björklöven vann mot Mora efter förlängning i SCA-cupen – se reprisen här

Det blev en dyrköpt försäsongshelg för Mora IK som åkte hem från SCA–cupen med en utökad lista gällande skador i truppen.

I den sista matchen mot Björklöven vilade stora delar av den ordinarie uppsättningen, vilket gjorde att laget rullade på tre femmor i en redan ganska hårt träningsbelastad grupp.

Adam Masuhr, Daniel Grillfors, (skadad redan innan cupen) Niki Petti, Oskar Svanlund, Tomas Skogs, Michael Keränen och Joakim Lilliehöök saknades alla i den tredje cupmatchen.

Av olika anledningar.

– Vi har mycket skador. Samtidigt så är det något som kan hända när vi pressat materialet så hårt som vi har gjort. Vi har försökt tränat riktigt, riktigt hårt under en lång period och inte velat släppt efter här under matchserien heller, berättar sportchef Anders Forsberg.

Han fortsätter.

– Det har väl uppkommit lite fler skador än man önskat, men samtidigt får vi se det som en möjlighet att få se de andra visa upp sig i större roller än de kanske vanligtvis gör.

Redan innan SCA-cupen fanns Emil Aronsson och Sebastian Hartmann på frånvarolistan på forwardssidan.

Enligt Forsberg tittar man i dagsläget inte på någon akut förstärkning varken offensivt eller defensivt – även om det finns en typ av spelare han i något svepande ordalag säger sig vilja förstärka med.

– Först och främst tror jag att det finns spelare i den befintliga truppen som kommer att ta ansvaret för att göra mål på forwardssidan. Men sen är jag såklart ute och tittar om det finns någonting eller någon dyker upp till rätt pris.

– Man tittar väl lite extra på spets på forwardssidan men det gör de flesta lag.

– Jag hade ju en slovakisk spelare som tyvärr gick till NHL, (Martin Bakos, Boston Bruins) som jag tror hade blivit en väldigt passande målskytt. Men det kanske dyker upp en till framöver på marknaden och då får vi vara med och nypa honom.

Sett till grundmaterialet han skulpterat fram och nu fått se spela så är sportchefen nöjd med arbetet.

Även om han inte sett alla beståndsdelar spela i Moratröjan ännu.

Baserat på det han sett under Sundsvallshelgen så beskriver han kvalitéer som bäddar för att ta de sista kliven innan seriepremiären den 15:e september.

– Det har sett ganska bra ut, det går åt rätt håll hela tiden. Vi har några perioder som vi inte är nöjd med men på det stora hela är vi väldigt nöjda.

– Den största positiva överraskningen under SCA-cupen är väl att vi under de bra perioderna spelar som ett riktigt, riktigt bra SHL-lag. Det ger hopp att vi kommer att orka spela så under 60 minuter så småningom, avslutar han.

