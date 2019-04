Stjärnförstärkningar, finsk kräftgång och svensk sjukdom – här är de största snackisarna från fjärde dagen av U18-VM

Förstärkningarna levererade direkt

Inför söndagens match mot Ryssland hade USA fått in två nya spelare i truppen av Trevor Zegras och Bobby Brink, där den förstnämnde är ett av namnen som spås gå bland de tio första i sommarens NHL-draft. Och de levererade direkt för sitt land. Från Zegras sida kom en framspelning medan Brink noterades för två framspelningar på vägen mot en meriterande 6–3-seger över Ryssland. Två starka förstärkningar för ett guldjagande USA.

Finska kräftgången fortsätter

Finland har fått allt annat än en bra start på mästerskapet. Förlust i första matchen mot Kanada är inte så mycket att gnälla om på förhand, men faktum är att laget tappade en 3–0-ledning. Den förlusten följdes upp av förlust mot Vitryssland med 3–4 där Finland en bit in i tredje perioden låg under med 0–4 och under söndagen kom förlust nummer tre i ordningen när man fick se sig besegrade med 2–4. Allt annat än godkänt för det finska laget hittills i turneringen.

Tvärstopp för skrällaget

Vitryssland inledde mästerskapet genom att först besegra Tjeckien innan de av bara farten slog tillbaka Finland med 4–3 efter att de ett tag haft ledningen med 4–0. När de ställdes mot Kanada tog det däremot stopp – och det rejält. Kanada ledde med tre mål efter den första perioden, sju efter den andra och när slutsignalen ljöd stod det 1–10 på resultattavlan.

De svenska förkylningarna

Det har inte synts på laguppställningen tidigare under turneringen men inför söndagens match mot Slovakien blev det ett första tydligt tecken på att det i det svenska laget går runt en förkylning. Tidigare har de ställt in ett träningspass, men ingen av spelarna hade inför någon av de två första matcherna tvingats kasta in handduken. Då var det precis det målvakten Hugo Alnefelt, som vaktade målet i de två första matcherna, tvingades göra. För värdnationens skull hoppas vi att det stannar med ett bortfall.

MATCHFAKTA U18-VM, SÖNDAG

USA–Ryssland 6–3 (2–2, 2–0, 2–1)

Första perioden: 0–1 (5.48) Yegor Chinakhov (Ivan Rogov) spel i numerärt överläge, 0–2 (7.56) Rodion Amirov (Vasili Podkolzin), 1–2 (9.40) Jack Hughes (Cam York, Trevor Zegras) spel i numerärt överläge, 2–2 (14.51) Alex Turcotte (Matthew Boldy, Bobby Brink).

Andra perioden: 3–2 (11.55) Matthew Boldy (Bobby Brink, Domenick Fensore) spel i numerärt överläge, 4–2 (19.32) Cole Caufield (Jack Hughes, Alex Turcotte)

Tredje perioden: 4–3 (12.04) Yegor Spiridonov (Nikolai Burenov), 5–3 (14.25) Cole Caufield (Case McCarthy, Domenick Fensore), 6–3 (19.57) Matthew Beniers (Cam York) mål i tom bur

Skott: 43–23 (15–7, 17–7, 11–9)

Utvisningar, USA: 3x2, Ryssland: 5x2

Domare: Aaro Brännare, Andre Schrader

Publik: 745, Fjällräven Center

Finland–Tjeckien 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (0.37) Martin Lang (Filip Prikryl, Radek Muzik)

Andra perioden: 1–1 (8.39) Patrik Puistola (Aatu Räty, Ville Heinola) spel i numerärt överläge, 1–2 (13.49) Filip Koffer (Marcel Barinka, Jan Mysak) spel i numerärt överläge

Tredje perioden: 1–3 (9.53) Matej Toman (Jonas Peterek, Michal Teply), 1–4 (18.36) Filip Koffer (Adam Raska), 2–4 (19.09) Aku Räty

Skott: 49–31 (18–9, 19–12, 12–10)

Utvisningar, Finland: 8x2, 1x10, Tjeckien: 5x2

Domare: Marcus Linde, Michael Tscherrig

Publik: 416, A3 arena

Vitryssland–Kanada 1–11 (0–3, 1–5, 0–13)

Första perioden: 0–1 (4.24) Connor Zary (Philip Tomasino) spel i numerärt överläge, 0–2 (13.36) Jordan Spence (Jamieson Rees), 0–3 (19.57) Alex Newhook (Dylan Cozens)

Andra perioden: 0–4 (0.34) Braden Schneider (Jamieson Rees, Michael Vukojevic) spel i numerärt underläge, 0–5 (9.02) Alex Newhook (Brayden Tracey, Dylan Cozens), 0–6 (9.42) Nathan Légaré (Michael Vukojevic), 0–7 (17.28) Dylan Cozens (Peyton Krebs), 0–8 (17.41) Peyton Krebs (Dylan Cozens), 1–8 (18.49) Vitali Pinchuk (Sergei Kuznetsov, Vladislav Kolyachonok)

Tredje perioden: 1–9 (1.22) Dylan Cozens (Alex Newhook, Thomas Harley) spel i numerärt överläge, 1–10 (17.54) Nathan Légaré (Keean Washkurak) spel i numerärt överläge, 1–11 (18.09) Samuel Poulin (Jamie Drysdale, Daemon Hunt) spel i numerärt överläge

Skott: 42–60 (12–22, 12–18, 18–22)

Utvisningar, Vitryssland: 4x2, Kanada: 3x2

Domare: Oldric Hejduk, Miroslav Stefik

Publik: Uppgift saknas

Slovakien–Sverige 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Första perioden: 0–1 (0.14) Oscar Bjerselius spel i numerärt underläge

Andra perioden: 1–1 (4.25) Dominik Sojka (Maxim Cajkovic), 1–2 (7.18) Karl Henriksson (Philip Broberg, Victor Söderström), 1–3 (11.19) Zion Nybäck (Philip Broberg, Jesper Wallstedt)

Tredje perioden: 1–4 (8.13) Oscar Lawner (Philip Broberg), 1–5 (16.58) Zion Nybeck

Skott: 27–54 (7–15. 12–24, 8–15)

Utvisningar, Slovakien: 7x2, Sverige: 4x2

Domare: Michael Campbell, Guillaume Labonte

Publik: , Fjällräven center