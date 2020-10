Jag dog aldrig på Hotell Hellman

Mitt namn ska inte längre vara Dan Andersson. Min längtan var större än döden. Min till synes så hastiga bortgång på Hotell Hellman, rum nummer elva, Bryggargatan fem var således intet annat än ett bländverk, en flykt från både inre och yttre nöd.

Jag ville annat precis så som jag formulerade mig i brevet – daterat den 22 februari 1920 – men som aldrig postades till herr professor Hans Larsson. Han hade skrivit en liten skrift om bildning och självstudier. Det var här jag bland annat berättade om mina egna studium av de indiska religionsfilosofiska urkunderna som Bhagavad Gita.

Jag minns att jag skrev följande: att ingen filosofi talar så direkt till mig som den indiska. Kanske är det därför att jag icke fullt ut kan fatta, vad den västerländska vill mig, jag kan ej dess språk. Indiern säger samma sak på ett enklare sätt hans väg är väl rakare, därför att hans mål är klarare. När man går ensam här uppe i skogarna får man till sist så mycket man vill tala om.

Jag vill minnas att jag avslutade brevet med en uppmaning om att herr professor Hans Larsson borde uppmana alla trasiga och oroliga poeter att läsa just Bhagavad Gita men även Platon.

Ja, min flykt från Dan Andersson var ett djupt, sårigt och evigt svek mot min kära havande hustru Olga med barnafostret ännu vilt sparkande i sin livmoder men det var den stigande drömmen om ett annat liv i fjärran land som till slut blev mig övermäktigt.

Jag kan inte förklara det bättre än så. Min längtan fanns långt bortom bergen, bortom blommorna och sången... ja, bortom heta hjärtat mitt.

Jag sökte ett nytt och annorlunda liv, en idé, en dröm, jag ville en gång för alla bryta mig loss, hitta en ny identitet från den myt som redan fanns där och som mycket riktigt skulle explodera med full kraft efter min död. Ja, jag var till viss del medskyldig till legenden om mig själv.

Min smärta skulle bli till blöt sentimentalitet, min friskhet till plågsam allsång, min nerviga högspänning till glåmig överkänslighet, mitt oerhörda – om än ibland osammanhängande djup – till deprimerat grubbel. Ja, till och med den värsta sortens frimicklarmaffia ville lägga beslag på mina ord och formuleringar. Eller var det så att jag inte lyckades bättre?

"Jag har drömt om döden, när pulsarna bränt/ och när blodet har jämrat och gråtit – hur skönt är att dö – en uttråkad man, som har lidit och slutat att tro och vars vänner och gudar i jorden bo – det är jag."

Jag värnade ju alltid om de fattiga i min dikt, en social protest mitt i den hetsiga meningslösheten att vara en plågad människa som alltid tvingas slåss för sin överlevnads skull.

Många vet vid det här laget att jag hade en annan kär, en kvinna som jag inte fick vara nära. Kalla det passion! Kalla det vansinnigt förblindad erotik! Vi var för en kort stund fria tillsammans.

Hon var en Östermalmsflicka. Jag viskar hennes namn: Märta. Jag kan ännu förnimma hennes doft som fanns där under hårslingan. Hennes outgrundliga blick fick mig ur balans. Hennes mjuka armar famnade mig. Våra kroppar smälte samman till en enda gemensam rörelse.

Märta; namnet bildar rim på både hjärta och smärta. Ja, jag vet, så schablonartat men ändå så sant. Hennes fader klassresenären, han som kom från samma trakter som jag, såg på mig som på en lus, en inkräktare, som skulle knäckas och helst utplånas.

Gubben fräste fram sina tirader. Inget av det jag hade skrivit eller sagt fick honom på andra tankar. Jag förlorade min stora kärlek, jag var henne inte värdig.

Där och då väcktes en tanke om flykt från allt. Jag var inte längre ung. Mina författardrömmar trasades nästan sönder efter allt dåligt som skrevs om romanen David Ramms arv.

Jag erkänner. Det var lågt av mig att rymma för alltid, begrava min hemlighet för er alla, men jag längtade bort så att det värkte i mina lemmar och diktarhjärna.

Ni måste förlåta mig för den dagen då jag lossade mina bojor från finnmarkens träldomsmarker, blånande berg och Vaina sjö men jag orkade inte längre hålla emot alla kval och den rastlöshet som ridit mig igenom nätterna av drypande tvivel, ånger, ångest, skuld och tomma plånböcker.

Fläkten av milrök fanns i mina kläder vart jag än ställde kosan. När jag reste bort, ville jag hem till dalen vid Pajso, till det gräsiga kärret vid So och när jag var hemma längtade jag bort på nytt, till de som det gick att tala med på allvar.

Jag träffade några av dem på folkhögskolan i Brunnsvik, där jag blev både sedd och förstådd. Här fick jag arbets- och sinnesro. Filosofi, religion och språk gav mig allt, matematik däremot var fullständigt mig likgiltigt.

Det var också här jag mötte kvinnan som skulle ha blivit min käresta, ledsagerska och vän. Det var en förvillelse, en galen dröm. Jag hade alltid tankarna närmare gubben i månen än på det jordiska i tillvaron.

Långt före den där ödesdigra natten på Hotell Hellman hade jag skrivit den förbenade dikten ”Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort…” Ja, den förebådade min hastiga och alltför tidiga sorti ur livet, den passade utmärkt i sammanhanget, jag var en tiggare, en som hjälplöst knackade på porten.

Ja, den satans dödslängtan fick mig sannerligen att skriva vers som ung. ’’Jag satt på min ödsliga vind en kväll och beskådade ängarnas höst, och läste och tänkte på Jonson som i fjol fick ro för sitt bröst.”

Jag sökte hela tiden efter tecken, ville ha goda råd men vågade inte yppa någonting för någon, allra minst för de närmaste. Vad skrev jag inte i mitt brev till Bergius 15/3 1917 som skulle ha sårat far och mor, Adolf och Augusta, på djupet om inte detta:

”Jag har under någon vecka levat här hemma som enstöring. Inte ens med mina anhöriga talar jag, ty jag har ingenting att säga dem. Inte något som intresserar dem. Det är så synd om dem, som vilja mig så väl, att se mig gå omkring tyst, ur stånd att låta dem ana vilken storm som jämt sopar min själ. Min kärlek till dem har för mig inga åtkomliga tecken, jag står där bara framför dem stum, och nästan skälvande, inte heller kan jag göra något för dem. Bara en enda sak: att låta dem ha glädjen av att se mig gå här hemma – och detta blir mig alltmer omöjligt.”

Hur skulle de kunna förstå eller ens förlåta en flykt till fjärran land? Ja, jag var en dålig människa, en hemsk människa som rusade omkring i en labyrint utan in- eller utgång, en person som ville dra svansen mellan benen och bara segla iväg ut på Nordsjön, England, vidare ut på Atlanten – med kurs mot Frihetsgudinnan och den stora framtiden.

Varför inte Indien med tanke på mina religionsfilosofiska undersökningar? Jag tänkte mig träffa indier i New Yorks hamn. Jag hade sett några på min resa förra gången, hinduer, buddister, kvinnor, barn, stillsamma munkar.

Nej, jag ville ej bli kvar i Gonäs och Ludvika. Hur hade det gått med mina stora författardrömmar med småskollärarinnan Olga och den lilla? Hade jag kunnat fortsätta följa hjärtats inre sökande väg och samtidigt kämpa med min stora lust till skrivandet? Min gigantiska lunga och luft.

En man och familjeförsörjare ska ju främst skaffa fram pengar och se till att alla kan mätta sina magar, liten som stor. Hur skulle det gå med mitt inre? Hade jag kunnat fortsätta odla det som var min själ?

Låt mig hänvisa till filosoferna Sokrates, Platon, Kant och Schopenhauer, de vet, att vi leva för att dö, och dö för att på nytt leva!

Jag menar; det som jag dittills hade skrivit var inte mycket annat än djupt känslosamma förövningar inför något betydligt större och bredare epos.

Ja, jag behöver väl inte ens påpeka att jag fortfarande var en härmare, en epigon när jag skrev De tre hemlösa och David Ramms arv. Det mesta av stoffet hämtade jag från giganten Fjodor Dostojevskijs romaner Bröderna Karamasov och Brott och Straff.

En annan och ännu större inspiratör var Oscar Wilde. Vilken jätte! Jag kan skriva under på det mesta som karln har skrivit och sagt: ”I kärlek börjar man med att bedra sig själv och slutar med att bedra andra. Om man säger sanningen kan man vara säker på att förr eller senare bli avslöjad.”

Det som sedan hände var som trolldom och besvärjelser. Plötsligt och utan minsta förvarning hände det. På kvällen utanför Hotell Hellman i Stockholm mötte jag min egen dubbelgångare.

Jag var upprymd av brännvinet men han formligen raglade fram, stödde sig med ena handen mot husväggen. Spritpavans hals stack fram ur den bruna rocken. Vi blev bägge två så förbluffade över vår likhet att vi bägge stannade och stirrade på varandra. Främlingen sluddrade och kastade sig i armarna på mig.

Tvillingbror?

Jag rodnade och skakade hastigt på huvudet.

Nej, det kan jag icke tro men slumpens skördar spelar oss ett spratt.

Jag presenterade mig förstås som Dan Andersson men han hade ingen som helst aning om vem jag var.

Han hette Oskar Svensson och var skogsarbetare från Norrland. Han firade sina sista dagar i gamla Svedala. Oskar viftade med Amerikabiljetten. Han pratade om urskogarna vid Stilla havet. Jag klandrade honom inte för hans festglada humör. Min erfarenhet av både nykterhetsloger och krogar gav mig inga som helst anledningar att döma folk efter det.

Den bäste kunde vara ett fyllo och den sämste en nykter träbock. Min dubbelgångare Oskar sökte rum för natten. Jag erbjöd honom logi. Det var av ren nyfikenhet. Fanns det möjligen någon outgrundlig förklaring till att vi var så outhärdligt lika varandra?

Vi slog följe in på Hotell Hellman och jag hämtade ut nyckel till rum nummer elva. Min nyfunne kamrat var dock inte på samtalshumör. Han var över huvud taget inte intresserad av någonting alls mer än att få dråsa omkull i sängen, med huvudet djupt nedborrad i kudden.

Jag kunde inte hålla honom vaken ens genom att öppna en flaska whisky som jag hade kvar på rummet. Jag satt klarvaken med pennan och skrivblocket framför mig i det minimala lilla utrymmet.

Orden strömmade från hjärnan, rakt ut i den högra armen, ner mot handen. Vad resultatet blev var inte intressant ännu. Det var ett smått aningslöst skrivande. Låt det flöda, låt det gå som högvattnet i floden, låt det svämma över alla strandbräddar och banker.

Jag måste ha slumrat till i stolen. Gryningen var på väg. Jag reste mig upp ur stolen, gnuggade mig i ögonen, hällde upp ett glas vatten ur karaffen, drack i stora, djupa klunkar, ställde tillbaka glaset mot den bruna bordsskivan.

Det var märkligt tyst från sängen, de djupa snarkningarna hade upphört, jag gick närmare sängen. Oskar låg på sidan med ögonen halvslutna, stirrande mot väggen. Vad var det som var så intressant?

Jag vände blicken åt samma håll men såg ingenting annat än en liten vägglus, lika liten som en äppelkärna, rödbrun till färgen. Jag antog att den fått sig ett skrovmål på Oskar.

Jag lutade mig över honom, tog tag i hans kropp, försökte väcka honom men han var totalt livlös. Jag ropade hans namn flera gånger, högre och högre. Det måste ha hörts ända ut i korridoren. Men ingen reaktion alls. Jag sjönk tungt ned på sängkanten.

Plötsligt insåg jag att dubbelgångaren var lika död och orörlig som en sten. Jag greps av panik, snurrade runt i rummet, nöp mig i armen, var jag verkligen vaken?

Ja, absolut och plötsligt var jag helt nykter. Hans kavaj hängde över stolsryggen. Jag hittade plånboken och en biljett till en av Amerikabåtarna som skulle avgå från Göteborg några dagar senare, en stad som jag var mycket välbekant med.

Tanken om att byta identitet med min dubbelgångare kändes lika enkel som självklar. Detta var min väg ut till friheten och bort från den jag hittills varit, en ättling till skogsfinnar som krökt rygg för bruksherrar, en kolare med författardrömmar.

Vad fanns inte att upptäcka och erövra på andra sidan Atlanten? Jag berättade aldrig helt och fullt sanningen om Amerika för fader Adolf när jag var i Minnesotas skogar i åtta månader. Självfallet skrämde fattigdomen och nöden, den var minst lika stor som i finnmarken men jag såg också de växande städerna, moderniteterna som vällde upp från marken.

Allt detta tal om Amerika. Den stora smältdegeln av människor från vitt skilda kontinenter. Ättlingar till slavar, arbetare från Europas alla hörn. Jag ville se hela den gigantiska kontinenten, från väst till öst, norr till söder.

Vad skulle jag inte få upptäcka om inte den appalachiska folkmusiken, deltabluesen, spirituals, anglo-keltiska toner. Vad skulle jag själv inte kunna skriva om? De fattigaste, sjukaste och galnaste känner inte till några gränser över hav och kontinenter.

Jag kom så småningom att slå följe med Robert Johnson, han blev som en yngre bror. Jag lärde mig "Come on in My Kitchen", "Love in Vain", "Rambling on My Mind" och " I Belive I´ll Dust My Broom men det är en annan historia som jag kan berätta om en annan gång om ni vill.

Chicago var Sveriges andra största stad då jag var där som 14-åring. Året var 1902. Nu, nästan 20 år senare, fanns det ännu fler svenskar att ty sig till även om mina kunskaper i engelska sedan barnsben skulle göra det enklare för mig jämfört med många andra nordbor att smälta samman med den övriga befolkningen.

Samtidigt! Joel Emanuel Hägglund alias Joe Hills öde både upprörde och fascinerade mig. En martyr, en konstnär, en låtskrivare och fiolspelare precis som jag.

Fiolen ville tullarna för övrigt beslagta när jag landade i Amerika som 14-åring men jag sade att jag hellre bröt sönder den i bitar än lämnade den ifrån mig.

Nu var jag fullt och fast övertygad om att finna svaren på vad som hände Joe Hill den där ödesdigra kvällen i Salt Lake City.

Ja, jag skulle rentvå honom från alla falska anklagelser. Min mission skulle vara att driva saken tills hela rättsmaskineriet erkände sitt stora misstag. Att det tagit livet av en oskyldig fattig sate till människa.

Ja, där och då i rum nummer elva på Hotell Hellman bytte jag kavaj, namn och identitet. Jag öppnade fönstret, gränslade stupröret och gled ned på gatan. Oskar Svensson blev min nya identitet och person. Jag gick med raska steg rakt ut i det okända.