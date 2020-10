Jan Bohmans uppmaning till vanligt folk efter grova brotten på Tjärna ängar: ”Håll er borta från droger”

– Vi måste hitta åtgärder som bryter den här eskaleringen, säger kommunalrådet Jan Bohman, som även uppmanar vanligt folk att låta bli att köpa droger eftersom det bidrar till den negativa utvecklingen.

Men först nuläget, som sedan i somras och inte minst de senaste veckorna, sett flera grova våldsbrott avlösa varandra i Borlänge. Tjärna ängar är ett område som ofta har nämnts i nyhetsrapporteringen.

Bara under september månad har tidningen skrivit om ungefär ett tiotal händelser, större och mindre, som inträffat i området.

Nu väljer Jan Bohman att lyfta frågan till högsta politiska nivå. Ett sätt är att den lokala polisledningen, med lokalpolisområdeschefen Thomas Hellgren i spetsen, bjuds in till kommunstyrelsen.

Jan Bohman anser att det måste jobbas på flera sätt för att bryta den eskalerande situationen och bekämpa det enligt principen att vara ”tuff mot brottsligheten men också mot brottets orsaker” (från engelskans ”tough on crime and tough on the causes of crime”, reds anm)

– Första fokuset måste vara att lagföra buset, säger han

En del av lösningen är en ökning av antalet poliser, som enligt Jan Bohman, kommer att finnas på plats inom några veckor. Fler övervakningskameror något annat.

I förlängningen ser han det också som viktigt att komma tillrätta med orsaken till den brottslighet som förekommer på Tjärna ängar och områden i närheten.

En myndighetssamverkan för att komma tillrätta med trångboddhet, som i själva verket många gånger handlar om svartkontrakt.

– Att det handlas med adresser och bakom det finns ofta bidragsbrott.

Han anser även att det finns andra, förebyggande åtgärder:

– Några spontana tankar är att stödja och stärka föräldrarna i deras roll som just föräldrar.

(S)-kommunalrådet tror även att den alltjämt pågående coronapandemin är en starkt bidragande orsak till att spiralen med eskalerande våld rör sig allt snabbare.

– Pandemin innebär att fler och fler har blivit arbetslösa och känslan bland många blir att de då kommer längre och längre bort från arbetsmarknaden och samhället.

Trots de grova brott som har inträffat på Tjärna ängar den senaste tiden har Jan Bohman uppfattningen att brottsligheten totalt sett går nedåt i Borlänge.

– Den bild jag har är antalet brott är färre, men att det är ett antal grövre brott som är fler och som skapar rubrikerna.

Han betonar att alla har ett ansvar att inte vara naiva och lägger en del av ansvaret på vanliga människor.

– Varje gång en etablerad svensk medborgare ger sig i kast med att köpa partydroger så stöder man den här utvecklingen och brottsligheten. Ska hålla sig borta från allt från allt vad droger heter, säger Jan Bohman, som på alla sätt vill vända utvecklingen istället för att staden ska få en stämpel som den hade tidigare.

– Istället vill jag att Borlänge ska ses som en plats som är spännande och kreativ.