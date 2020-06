Första gången jag såg ett album där Stina Hellberg Agback var med var min reaktion: Det går väl inte att spel jazz på harpa. Harpa var den riktiga finmusikens paradinstrument till vars toner fina damer sitter och broderar. Jag hade fel. Totalt fel.

Harpa är ett instrument för jazzmusik. Ja, det är i och för sig alla instrument har jag kommit på. SHA3K är ett nytt album med en ny musikerkonstellation där Stina Hellberg Agback har komponerat allt utom en låt som trumslagaren och elektronikansvarige Djamel Baroudi har skrivit. Tredje medlem i gruppen är basisten Tove Brandt.

SHA3K utläses Stina Hellberg Agback 3000 Stina Hellberg Agbacks musik rör sig i ett område där det inte finns några etiketter. Det är pop, jazz, konstmusik, improvisation och allt blandas till ett sound som inte går att definiera. Ibland tycks det självklart, men så kommer något nytt. Men allt är musik och oftast väldigt skön sådan med fina melodier och många spännande inslag. När harpan får ta solomikrofonen kommer ett extra liv i musiken, då får harpan visa att det är ett instrument som håller för annat än fina salonger. Och tänker man efter så går det nog för fina damer att brodera till den här musiken också.

Lennart Götesson

Recensionsfakta:

Artist: SHA3K

Titel: Winning isn’t everything: it is the only thing!

Skivbolag/Produktionsbolag: KOKORO NO KO