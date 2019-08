Jeff Jakobs om sin största motgång:"Då var jag rädd"

Missa inte: Se matcherna i SCA-cupen på Hockeypuls och Mittmedias sajter. Se hela tv-schemat HÄR.

1. Vilken klyscha använder du oftast i intervjuer?

– Jag försöker att inte använda så mycket klyschor. Men i intervjuer så är det väl att vi ska tävla.

2. Hur skulle du beskriva dig själv i båset?

– Jag är åt det hetare hållet. Jag har blivit lite lugnare och försöker välja mina lägen att brusa upp, men klart åt det hetare hållet.

3. Vilken har varit din största motgång som tränare?

– Jag hade åtta raka torsk som huvudtränare i Borlänge HC och i fjol när vi åkte ut med AIK mot Leksand i slutspelsserien.

4. Var ser du dig själv om tio år?

– Då är jag i schweiziska ligan, NLA. Som huvudtränare eller assisterande, det spelar ingen roll.

5. Vad ser du som den största nyckeln till framgång för ett lag?

– Att man har en egen identitet i laget.

6. Ditt lag ligger kring strecket till hockeyallsvensk final inför sista omgången och det är superjämnt. Ni har tre poäng mindre än laget ovanför – men vinner ni med fyra mål går ni förbi. Samtidigt har lagen under er i tabellen vunnit sina matcher och tappar du ett mål i målskillnaden kommer du även att tappa placeringar och poäng inför Slutspelsserien. Ditt lag leder matchen med 4-1 och det är en minut kvar. Plockar du målvakten och går för vinst med fyra mål eller spelar du säkert och behåller din tabellposition?

– Jag plockar målvakten.

7. Finns det något beslut du ångrar under din karriär som spelare eller tränare?

– Det finns ganska många. Men om jag ska välja något så är det när jag spelade i Borlänge. Jag kom upp tidigt i A-laget när jag var 17 år, då var jag rädd att testa mina vingar och våga ta för mig ute på isen. Det är något jag kan ångra idag.

8. Vilken är den bästa spelaren du coachat?

– Patrick Thoresen, en halv säsong i Norge innan han stack till Ryssland. Det psyket och den inställningen att ställa om och tävla varje dag är något jag aldrig upplevt tidigare. Men jag hoppas att jag står och gör en sådan här intervju igen om åtta år och säger att någon av spelarena i Mora i år är den bästa jag tränat.

9. Om du får välja musik i omklädningsrummet, vad blir det?

– Sven-Ingvars.

10. Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill, vem väljer du?

– Vem jag vill?! Oj, svårt. Men jag väljer nog Tomas Mitell. Jag håller han väldigt högt, framförallt som taktiker.

Faktaruta/Mora IK

TRUPP:

Målvakter:

45. Isak Wallin, 30. Olof Lindbom.

Backar:

4. Viktor Amnér, 5. Anton Schagerberg, 7. Jonathan Granström, 18. Mattias Nörstebö, 23. Tomas Skogs, 26. Philip Nyberg, 27. Lucas Gustavsson, 38. Adam Masuhr, 39. Kristoffer Gunnarsson.

Forwards:

9. Filip Nordström, 10. Matej Galbavy, 13. Emil Bejmo, 19. Filip Lennström, 20. Nils Carnbäck, 22. Måns Carlsson, 28. Oskar Svanlund, 29. Johan Persson, 34. Oscar Eklind, 36. Oskar Olsson, 40. Jesper Ylivainio, 71. Oliver Erixon, 90 Daniel Ljunggren, 96, Niki Petti.

Tränare: Jeff Jakobs, Daniel Grillfors (Ass. tränare), Örjan Lindmark (Ass. Tränare)

NYFÖRVÄRV:

22. Måns Carlsson, f (Vimmerby), 30. Olof Lindbom, mv (Djurgården), 44. Jesper Ylivainio, f (Boden), 71. Oliver Erixon, c (Borlänge), 39. Kristoffer Gunnarsson, b (Frölunda HC), 26. Philip Nyberg, b (Univ. of Connecticut), 7. Jonathan Granström, b, (Visby/Roma).

SPELARFÖRLUSTER:

Mathias Bromé, f (Örebro HK), Erlend Lesund, b (Rögle BK), Emil Aronsson, f (AIK), Robin Johansson, f (Linköpings HC), Andrew, f Rowe (Rapperswil), Janne Juvonen, mv (Leksands IF), Sebastian Hartmann, f (Timrå IK), Michael Haga, f (Djurgårdens IF), Jonathan Carlsson, b (Timrå IK), Kevin Gagné, b (Kölner Haie), Daniel Grillfors, b (Avslutar karriären, blir Ass. tränare Mora IK), Spencer Abott, f (Leksands IF), John Persson, f (SaiPa), Ryan Johnston, b (Toronto Marlies), Matt Bailey, f (ERC Ingolstadt), Matej Stransky, f (HC Ocelari Trinec).