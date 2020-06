Jennifer Tuohisto Kokko: Hemester har alltid varit standard

Tänk att det nu kommit ett ord för något som många av oss har haft som standard, hela livet. Jag pratar såklart om ordet som fått ett uppsving i och med coronasommaren 2020.

Det var inte Thailand i fjorton dagar, det var inte all inklusive och lyxiga restauranger. Men det var kulglass i bägare, blandsaft i plastglas och sova skavfötters i en campingstuga

"Hemester" är tydligen det allra trendigaste man kan göra denna semester. Jag brukar sällan vara trendig men helt plötsligt har jag varit trendig i hela mitt liv, fastän det inte blivit en officiell trend för överklassen förrän år 2020!

Många av oss som i generationer tillhört arbetarklassen har aldrig gjort något annat än "hemestra" under sommaren. Som barn var sommarloven inte fyllda av resor, aktiviteter och dylikt. Sommarloven var ärligt talat ganska långtråkiga och man fick försöka fylla dagarna med kreativa lekar och syskonbråk.

Ibland satt man vid hemtelefonen med sladd och ringde kompis efter kompis på klasslistan men många var bortresta, lekte med andra och så stod man där och skulle försöka roa sig hemma en dag till, medan morsan och farsan var på jobbet till 17:00. Hade man tur, att något på huset inte blivit trasigt under vintern och att föräldrarna undvikit en skattesmäll eller liknande - så kanske man fick åka på någon liten semesterresa under sommaren! Men vi snackar inte Gran Canaria med all inklusive eller Thailand i fjorton dagar. En semesterresa var snarare fullpackad och svettig bil utan AC. Det var fram och tillbaka till Kolmården på ett dygn och övernattning i någon alldeles för liten stuga på en billig camping. Man fick dela benutrymmet i bilen med en fullpackad kylväska med matsäck för att maten inne på djurparken var alldeles för dyr.

Av beskrivningen ovan att döma kanske det låter som en helt fruktansvärd upplevelse att åka på en liten semesterresa med familjen, men ärligt talat så var det helt underbart. Det var med spänning, förväntan och sprittande lycka i kroppen man gick och sov dagen innan en sådan resa. Det var så lyxigt att få åka iväg hemifrån, se något annat och få umgås med hela familjen på en och samma gång utan att någon var tvungen att jobba. Det var så mysigt att sitta på en picknickfilt flera mil hemifrån och äta köpta baguetter med en hemgjord pastasallad samtidigt som vi bråkade om vilken färg på saftglaset vi skulle ha. I bilen fanns det varken tillgång till Spotify, iPad eller mobiltelefon så vi barn satt i ett väldigt trångt baksäte och roade oss med diverse lekar. Vi letade specifika siffror på bilarnas registreringsplåtar, vi anordnade bilbingo, sifferlekar och sångtävlingar. Det var så mysigt och fint att mamma och pappa spenderade ihopsparade pengar på en liten resa, trots att det fanns räkningar och mediciner att betala så unnade dom hela familjen ett dygn på resande fot.

Det var inte Thailand i fjorton dagar, det var inte all inklusive och lyxiga restauranger. Men det var kulglass i bägare, blandsaft i plastglas och sova skavfötters i en campingstuga. Och vet ni? Det var helt jäkla underbart och jag har trots ganska långtråkiga sommarlov bara bra minnen från min barndom. Det är inte svårt att "hemestra", i alla fall inte när man har vanan inne.

Jennifer Tuohisto Kokko